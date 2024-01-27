Кіану Рівз шокував появою на милицях
Кіану Рівза помітили на знімальному майданчику фільму "Щастя". Актор шкутильгав на милицях із пакетом із льодом, забинтованим навколо коліна.
Про це пише Daily Mail.
Кіану Рівз знімається у новому фільмі
59-річну зірку бойовиків помітили, під час прогулянки тротуаром на знімальному майданчику в Лос-Анджелесі. Не відомо, чи використовував Рівз милиці після отримання травми або як частину образу для проекту, в якому він знімався. Здавалося, Рівз доклав багато зусиль, щоб пересуватися. Його колега Сет Роген також був зображений на знімальному майданчику, відпочиваючи від камер.
Рівз був одягнений у темно-коричневий тренч, ошатну білу сорочка, брюки, краватку та черевики. Зовнішній вигляд нагадував костюм, які носить його герой Джон Вік у своїх фільмах.
Рівз зіграв колишнього вбивцю у 2014 році, а минулого року він розповів про травми, які отримали люди, які працювали над фільмом, на знімальному майданчику.
Розмовляючи з ComicBook.com, Рівз розповів, що випадково поранив когось, а в іншому випадку людина, яка працювала над фільмом, була госпіталізована після того, як її збила машина.
"Всі втомлені, але це найкращий вид втоми. Ви ніби піднялися на гору, тепер відпочиваєте; як наче закінчив гру і виграв. Тож щодо нещасних випадків: раз помилився — розрізав чоловіку голову. Але крім цього – одного хлопця збила машина, тому йому довелося їхати до лікарні, але він був у порядку", — розповів актор.
Не відомо, чи будуть якісь трюки в новій ролі Рівза в "Щасливій долі", сюжет наразі невідомий.
Режисером фільму є Азіз Ансарі, який також знявся у фільмі та написав сценарій. Зйомки планувалося розпочати в травні минулого року, але їх було відкладено після початку страйку Гільдії сценаристів Америки у 2023 році.
Нагадаємо, Анна Трінчер відверто розповіла про свою дитячу травму.
Раніше франшиза "Джон Уік" з Кіану Рівзом зібрала понад мільярда доларів у прокаті.
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