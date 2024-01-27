Кіану Рівз шокував появою на милицях

Актор Кіану Рівз. Фото: instagram.com/allthings__keanureeves/

Кіану Рівза помітили на знімальному майданчику фільму "Щастя". Актор шкутильгав на милицях із пакетом із льодом, забинтованим навколо коліна.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Кіану Рівз знімається у новому фільмі

59-річну зірку бойовиків помітили, під час прогулянки тротуаром на знімальному майданчику в Лос-Анджелесі. Не відомо, чи використовував Рівз милиці після отримання травми або як частину образу для проекту, в якому він знімався. Здавалося, Рівз доклав багато зусиль, щоб пересуватися. Його колега Сет Роген також був зображений на знімальному майданчику, відпочиваючи від камер.

Рівз був одягнений у темно-коричневий тренч, ошатну білу сорочка, брюки, краватку та черевики. Зовнішній вигляд нагадував костюм, які носить його герой Джон Вік у своїх фільмах.

Рівз зіграв колишнього вбивцю у 2014 році, а минулого року він розповів про травми, які отримали люди, які працювали над фільмом, на знімальному майданчику.

Розмовляючи з ComicBook.com, Рівз розповів, що випадково поранив когось, а в іншому випадку людина, яка працювала над фільмом, була госпіталізована після того, як її збила машина.

"Всі втомлені, але це найкращий вид втоми. Ви ніби піднялися на гору, тепер відпочиваєте; як наче закінчив гру і виграв. Тож щодо нещасних випадків: раз помилився — розрізав чоловіку голову. Але крім цього – одного хлопця збила машина, тому йому довелося їхати до лікарні, але він був у порядку", — розповів актор.

Не відомо, чи будуть якісь трюки в новій ролі Рівза в "Щасливій долі", сюжет наразі невідомий.

Режисером фільму є Азіз Ансарі, який також знявся у фільмі та написав сценарій. Зйомки планувалося розпочати в травні минулого року, але їх було відкладено після початку страйку Гільдії сценаристів Америки у 2023 році.

Нагадаємо, Анна Трінчер відверто розповіла про свою дитячу травму.

Раніше франшиза "Джон Уік" з Кіану Рівзом зібрала понад мільярда доларів у прокаті.