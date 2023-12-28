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Джекі Чана у критичному стані екстрено доставили до лікарні

28 грудня 2023 19:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Джекі Чана у критичному стані екстрено доставили до лікарні
Китайський актор та майстер бойових мистецтв Джекі Чан. Фото: Alamy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Китайського актора та майстра бойових мистецтв Джекі Чана екстрено доставили до лікарні Лінь Шань у Шанхаї у понеділок, 25 грудня. Наразі його стан критичний.

Про це повідомляє Meta MMA.

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За інформацією ЗМІ, наразі актору надають всю необхідну допомогу. До того ж всі новини про госпіталізацію Джекі Чана активно видаляються з китайських соціальних мереж. 

Станом на зараз офіційної інформації про стан майстра бойових мистецтв немає. Рідні та друзі актора не коментують його госпіталізацію.

Низка ЗМІ пишуть, що Джекі Чан отримав тяжку черепну мозкову травму під час зйомок на Балканах. Він міг перенести складну операцію, адже мав проблеми з рухливістю.

Варто зазначити, що більшість трюків у фільмах актор виконує самостійно, без дублерів. За все своє життя він отримав чимало травм.

Нагадаємо, відомий південнокорейський актор Лі Сон-Гюн, який здобув всесвітню популярність після виходу оскароносного фільму "Паразити", був виключений з кількох великих проєктів за кілька тижнів до смерті після того, як стало відомо, що проти нього відкрили справу щодо вживання наркотиків. Лі Сун Гюн був знайдений мертвим у своїй машині у середу вранці.

Також ми писали, що син культового актора Тома Генкса поділився рідкісним фото з батьком. Прихильники вражені чарівністю світлини.

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