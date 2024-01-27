Кіану Рівз шокував появою на милицях

Актер Киану Ривз. Фото: instagram.com/allthings__keanureeves/

Киану Ривза заметили на съемочной площадке фильма "Счастье". Актер ковылял на костылях с пакетом льда, забинтованным вокруг колена.

Об этом пишет Daily Mail.

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59-летнюю звезду боевиков заметили во время прогулки по тротуару на съемочной площадке в Лос-Анджелесе. Неизвестно, использовал ли Ривз костыли после получения травмы или как часть образа для проекта, в котором он снимался. Казалось, Ривз приложил много усилий, чтобы передвигаться. Его коллега Сет Роген также был запечатлен на съемочной площадке, отдыхая от камер.

Ривз был одет в темно-коричневый тренч, нарядную белую рубашку, брюки, галстук и ботинки. Внешний вид напоминал костюм, который носит его герой Джон Уик в своих фильмах.

Ривз сыграл бывшего убийцу в 2014 году, а в прошлом году он рассказал о травмах, полученных людьми, работавшими над фильмом, на съемочной площадке.

Разговаривая с ComicBook.com, Ривз рассказал, что случайно ранил кого-то, а в другом случае человек, работавший над фильмом, был госпитализирован после того, как его сбила машина.

"Все уставшие, но это самый лучший вид усталости. Вы как будто поднялись на гору, а теперь отдыхаете; как будто закончил игру и выиграл. Так что насчет несчастных случаев: раз ошибся — разрезал мужчине голову. Но кроме этого — одного парня сбила машина, поэтому ему пришлось ехать в больницу, но он был в порядке", — рассказал актер.

Не известно, будут ли какие-то трюки в новой роли Ривза в "Счастливой судьбе", сюжет пока неизвестен.

Режиссером фильма является Азиз Ансари, также снявшийся в фильме и написавший сценарий. Съемки планировалось начать в мае прошлого года, но они были отложены после начала забастовки Гильдии сценаристов Америки в 2023 году.

Напомним, Анна Тринчер откровенно рассказала о своей детской травме.

Ранее франшиза "Джон Уик" с Киану Ривзом собрала более миллиарда долларов в прокате.