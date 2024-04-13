Кіану Рівз отримав травму на зйомках

Голлівудський актор Кіану Рівз. Фото: Instagram/keaanuureeves

Голлівудський актор Кіану Рівз, який має громадянство Канади, травмувався на зйомках нового фільму. Йдеться про стрічку "Удача" режисера Азіза Ансарі.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Режисер розповів, що 59-річний актор спіткнувся об килим і зламав колінну чашку. Втім Кіану відмовився від госпіталізації та наполіг на продовженні роботи.

"Приблизно на 15-й день зйомок я сказав йому: "Йди та охолонь у своїй гримерці, відпочинь 15 хвилин". І він по дорозі спіткнувся об килим. Кіану закричав: "Моє коліно", — повідомив Ансарі.

За словами режисера, попри травму Рівз залишився на знімальному майданчику. Кіану навіть хотів знятися у сцені, де треба станцювати сальсу, але Ансарі відмовив його.

"Він такий: "Я зроблю це!". Ми одразу кинулися його відмовляти: "Кіано, заспокойся. Ми танцюватимемо сальсу, як тільки твоє коліно заживе", — додав Ансарі.

За сюжетом нового фільму Кіану Рівз грає Габріеля, ангела, який намагається відновити свої крила після того, як план показати людині, що багатство не може вирішити її проблеми, провалився. В результаті чого людина заволоділа життям іншої заможної людини. Дату релізу нової стрічки поки не називали, орієнтовно це наступний рік.

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