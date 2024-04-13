Кіану Рівз отримав травму на зйомках

Кіану Рівз травмувався на зйомках нового фільму
Голлівудський актор Кіану Рівз, який має громадянство Канади, травмувався на зйомках нового фільму. Йдеться про стрічку "Удача" режисера Азіза Ансарі.
Про це повідомляє Daily Mail.
Робоча травма Кіану Рівза
Режисер розповів, що 59-річний актор спіткнувся об килим і зламав колінну чашку. Втім Кіану відмовився від госпіталізації та наполіг на продовженні роботи.
"Приблизно на 15-й день зйомок я сказав йому: "Йди та охолонь у своїй гримерці, відпочинь 15 хвилин". І він по дорозі спіткнувся об килим. Кіану закричав: "Моє коліно", — повідомив Ансарі.
За словами режисера, попри травму Рівз залишився на знімальному майданчику. Кіану навіть хотів знятися у сцені, де треба станцювати сальсу, але Ансарі відмовив його.
"Він такий: "Я зроблю це!". Ми одразу кинулися його відмовляти: "Кіано, заспокойся. Ми танцюватимемо сальсу, як тільки твоє коліно заживе", — додав Ансарі.
За сюжетом нового фільму Кіану Рівз грає Габріеля, ангела, який намагається відновити свої крила після того, як план показати людині, що багатство не може вирішити її проблеми, провалився. В результаті чого людина заволоділа життям іншої заможної людини. Дату релізу нової стрічки поки не називали, орієнтовно це наступний рік.
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