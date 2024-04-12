Тіль Швайґер заразився сепсисом — існує ризик для його життя

Німецький актор Тіль Швайґер. Фото: instagram.com/tilschweiger/

Німецький актор Тіль Швайґер ризикує залишитись без однієї кінцівки. Зірка випадково травмував гомілку, і в організм потрапили мікроби, які спровокував сепсис.

Про це пише видання BILD.

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Минулого літа актор вдарився гомілкою, і в його організм потрапили мікроби, які викликали сепсис. Нога Швайґера вкрилася безліччю виразок.

Зараз актор проходить лікування, однак лікарі побоюються за його стан.

"Я отримую антибіотики у лікарні вже два тижні, тому що у мене рана на нозі із серпня. Тоді я вдарився гомілкою, і в неї потрапили мікроби. Тепер у мене виразки на нозі. На жаль, стає все гірше", — повідомив Швайґер.

Фахівці попереджають зірку про ризик того, що заражену ногу доведеться ампутувати. Сам актор не втрачає надію та хоче полетіти до Нью-Йорка на прем'єру фільму Гая Річі "Міністерство неджентльменської війни", в якому він зіграв головного героя.

У світі сепсис вважають небезпечнішим за інсульт та рак молочної залози. Із 30 млн виявлених випадків сепсису на рік, 6 млн хворих помирає.

Нагадаємо, в Китаї стратили продюсера надзвичайно успішного серіалу на Netflix. Також голлівудський актор відсидів 9 років за ґратами і помер від раку.