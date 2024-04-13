Киану Ривз получил травму на съемках

Голливудский актер Киану Ривз. Фото: Instagram/keaanuureeves

Голливудский актер Киану Ривз, имеющий гражданство Канады, травмировался на съемках нового фильма. Речь идет о фильме "Удача" режиссера Азиза Ансари.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Режиссер рассказал, что 59-летний актер споткнулся о ковер и сломал коленную чашку. Впрочем, Киану отказался от госпитализации и настоял на продолжении работы.

"Приблизительно на 15-й день съемок я сказал ему: "Иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут". И он по дороге споткнулся о ковер. Киану закричал: "Мое колено", — сообщил Ансари.

По словам режиссера, несмотря на травму, Ривз остался на съемочной площадке. Киану даже хотел сняться в сцене, где нужно станцевать сальсу, но Ансари отказал его.

"Он такой: "Я сделаю это!". Мы сразу бросились его отговаривать: "Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет", — добавил Ансари.

По сюжету нового фильма Киану Ривз играет Габриэля, ангела, пытающегося восстановить свои крылья после того, как план показать человеку, что богатство не может решить его проблемы, провалился. В результате чего человек завладел жизнью другого состоятельного человека. Дату релиза новой картины пока не называли, ориентировочно это следующий год.

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