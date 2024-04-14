Кіану Рівз поцілував Олександру Грант — фото

Актори Олександр Грант і Кіану Рівз. Фото: twitter/Belaluna1962

Багато років самотній Кіану Рівз щасливий, як ніколи. Він відвідує публічні заходи зі своєю коханою Олександрою Грант і не приховує своїх почуттів.

Про це пише Daily Mail.

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Зіркова пара прийшла на гала-концерт MOCA 2024 в Сучасний музей Геффена. Вони разом вже п'ять років, втім нечасто виходять разом на червоний хідник.

Однак цього вечора їхні серця були переповнені коханням. Кіану та Олександра тримались за руки й ніжно цілувались.

Художниця Олександра Грант і актор Кіану Рівз. Фото: twitter/Belaluna1962

Зірка "Джон Віка" вдягнув темно-синій костюм, сірий шарф і комфортні черевики. Родзинкою його образу стала нова зачіска — Рівз обрізав своє довге волосся, до якого ми всі звикли.

Олександра вибрала бірюзову сукню з пікантними вирізами і заплела своє сиве волосся в косички.

Художниця Олександра Грант і актор Кіану Рівз. Фото: twitter/Belaluna1962

Чому Кіану Рівз майже 20 років був самотній

Пара заявила про свої стосунки в листопаді 2019 року, коли вони разом вийшли на червону доріжку на гала-концерті LACMA Art + Film Gala.

До цього моменту Кіану Рівз був самотнім. Він страждав після трагічної загибелі його дівчини Дженніфер Сайм у 2002 році.

Вони зустрічались, дівчина завагітніла і Кіану відразу купив їм будинок. На 8-му місяці вагітності Дженніфер помітила, що дитина не рухається. Вона померла в утробі й дівчині зробили операцію.

Ця трагедія вплинула на саму дівчину і їхні стосунки з Рівзом. Вони розлучились у 2000 році. За кілька років Дженніфер їхала з вечірки на автівці й потрапила в автотрощу. Її викинуло з машини, і вона померла на місці від отриманих травм.

Нагадаємо, актор Кіану Рівз травмувався під час зйомок нового фільму. Також актор презентував свій перший роман.