Киану Ривз поцеловал Александру Грант.

Актеры Александр Грант и Киану Ривз. Фото: twitter/Belaluna1962

Много лет одинокий Киану Ривз теперь счастлив, как никогда. Он посещает публичные мероприятия со своей любимой Александрой Грант и не скрывает своих чувств.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звездная пара пришла на гала-концерт MOCA 2024 года в Современный музей Геффена. Они вместе уже пять лет, однако нечасто выходят вместе на красную дорожку.

Впрочем, в этот вечер их сердца были переполнены любовью. Киану и Александра держались за руки и нежно целовались.

Художниця Александра Грант и актер Киану Ривз. Фото: twitter/Belaluna1962

Звезда "Джона Вика" надел темно-синий костюм, серый шарф и комфортные ботинки. Изюминкой его образа стала новая прическа — Ривз обрезал свои длинные волосы, к которым мы все привыкли.

Александра выбрала бирюзовое платье с пикантными вырезами и заплела свои седые волосы в косички.

Художниця Александра Грант и актер Киану Ривз. Фото: twitter/Belaluna1962

Почему Киану Ривз почти 20 лет был одинок

Пара заявила о своих отношениях в ноябре 2019 года, когда они вместе вышли на красную дорожку на гала-концерте LACMA Art + Film Gala.

До этому момента Киану Ривз был одинок. Он страдал после трагической гибели его девушки Дженнифер Сайм в 2002 году.

Они встречались, девушка забеременела и Киану сразу купил им дом. На 8-м месяце беременности Дженнифер заметила, что ребенок не двигается. Он умер в утробе, и девушке сделали операцию.

Эта трагедия повлияла на саму девушку и их отношения с Ривзом. Они расстались в 2000 году. Через несколько лет Дженнифер ехала с вечеринки на автомобиле и попала в автокатастрофу. Ее выбросило из машины, и она скончалась на месте от полученных травм.

Напомним, актер Киану Ривз травмировался во время съемок нового фильма. Также актер представил свой первый роман.