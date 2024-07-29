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Кім Кардаш'ян одягнула у білизну власного бренду олімпійських спортсменів

29 липня 2024 08:07
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Оліпійські ігри - Кім Кардаш'ян одягнула у білизну власного бренду олімпійських спортсменів
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Гімнастка Суні Лі, спринтер Габбі Томас і плавець Келеб Дресселл додали у свої резюме навичку "модель". Олімпійські спортсмени, які представляють збірну США на Іграх у Парижі, були обрані для участі в олімпійській кампанії Кім Кардаш’ян SKIMS разом із спринтером Фредом Керлі та паралімпійцями Джесікою Лонг, Ніком Мейхью.

Знімки з’явились у соціальній мережі бренду.

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На зображеннях спортсмени були одягнені у різний одяг від SKIMS: від футболок і спортивних штанів до білизни американського бренду.

 

Спортсменка Габбі Томас
Спортсменка Габбі Томас. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Спортсменка Сун Лі
Спортсменка Сун Лі. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

"Мені подобається змагатися з іншими спортсменами за мою країну. Команда США для мене символізує силу, впевненість і трудову етику", — говорить один зі спортсменів під час інтерв'ю Vogue.

"Я пам’ятаю, як у Токіо всі дівчата виходили на вулицю в цьому дуже зручному одязі, і ми запитували: "Що це?". І дівчата сказали: "О, це бренд Кім". Всі дуже заздрили. Коли моя дружина Меган була вагітна, у неї було кілька боді, які були порятунком. Я ношу білизну від SKIMS щодня", — додав інший.

 

Спортсмен Калеб Дрессел
Спортсмен Калеб Дрессел. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Спортсменка Джессіка Лонг
Спортсменка Джессіка Лонг. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Кім зазначила, що спортсмени допомогли показати клієнтам, як колекція може відповідати різним типам фігури.

Кім витратила три роки на розробку колекції та зазначила, що в майбутньому вона хоче розширити її до піжам, одягу для відпочинку та корегуючого одягу.

Нагадаємо, футболіст збірної Англії знявся у презентації лінії спіднього від Кім Кардаш'ян. А раніше ми писали, як Неймар став зіркою бренду Кардаш'ян.

Кім Кардашян Олімпіада-2024 закордонні зірки зірки

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