Оліпійські ігри - Кім Кардаш'ян одягнула у білизну власного бренду олімпійських спортсменів

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Гімнастка Суні Лі, спринтер Габбі Томас і плавець Келеб Дресселл додали у свої резюме навичку "модель". Олімпійські спортсмени, які представляють збірну США на Іграх у Парижі, були обрані для участі в олімпійській кампанії Кім Кардаш’ян SKIMS разом із спринтером Фредом Керлі та паралімпійцями Джесікою Лонг, Ніком Мейхью.

Знімки з’явились у соціальній мережі бренду.

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На зображеннях спортсмени були одягнені у різний одяг від SKIMS: від футболок і спортивних штанів до білизни американського бренду.

Спортсменка Габбі Томас. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Спортсменка Сун Лі. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"Мені подобається змагатися з іншими спортсменами за мою країну. Команда США для мене символізує силу, впевненість і трудову етику", — говорить один зі спортсменів під час інтерв'ю Vogue.

"Я пам’ятаю, як у Токіо всі дівчата виходили на вулицю в цьому дуже зручному одязі, і ми запитували: "Що це?". І дівчата сказали: "О, це бренд Кім". Всі дуже заздрили. Коли моя дружина Меган була вагітна, у неї було кілька боді, які були порятунком. Я ношу білизну від SKIMS щодня", — додав інший.

Спортсмен Калеб Дрессел. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Спортсменка Джессіка Лонг. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім зазначила, що спортсмени допомогли показати клієнтам, як колекція може відповідати різним типам фігури.

Кім витратила три роки на розробку колекції та зазначила, що в майбутньому вона хоче розширити її до піжам, одягу для відпочинку та корегуючого одягу.

Нагадаємо, футболіст збірної Англії знявся у презентації лінії спіднього від Кім Кардаш'ян. А раніше ми писали, як Неймар став зіркою бренду Кардаш'ян.