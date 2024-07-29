Олипийские игры - Ким Кардашьян одела в белье собственного бренда олимпийских спортсменов

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Гимнастка Сун Ли, спринтер Габби Томас и пловец Келеб Дресселл добавили в свои резюме навык "модель". Олимпийские спортсмены, представляющие сборную США на Играх в Париже, были избраны для участия в олимпийской кампании Ким Кардашьян SKIMS вместе со спринтером Фредом Керли и паралимпийцами Джессикой Лонг, Ником Мэйхью.

Снимки появились в социальной сети бренда.

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На изображениях спортсмены были одеты в разную одежду от SKIMS: от футболок и спортивных штанов до белья американского бренда.

Спортсменка Габби Томас. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Спортсменка Сун Ли. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"Мне нравится соперничать с другими спортсменами за мою страну. Команда США для меня символизирует силу, уверенность и трудовую этику", — говорит один из спортсменов во время интервью Vogue.

"Я помню, как в Токио все девушки выходили на улицу в этой очень удобной одежде, и мы спрашивали: "Что это?". И девушки сказали: "О, это бренд Ким". Все очень завидовали. Когда моя супруга Меган была беременна, у нее было несколько боди, которые были спасением. Я ношу белье от SKIMS каждый день", — добавил другой.

Спортсмен Калеб Дрессел. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Спортсменка Джессика Лонг. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким отметила, что спортсмены помогли показать клиентам, как коллекция может соответствовать разным типам фигуры.

Ким потратила три года на разработку коллекции и отметила, что в будущем она хочет расширить ее до пижам, одежды для отдыха и корректирующей одежды.

Напомним, футболист сборной Англии снялся в презентации линии нижнего белья от Ким Кардашьян. А раньше мы писали, как Неймар стал звездой бренда Кардашьян.