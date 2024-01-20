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Кім Кардаш‘ян презентувала їстівну білизну на День святого Валентина

20 січня 2024 11:11
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Кім Кардаш‘ян презентувала їстівну білизну на День святого Валентина
Кім Кардаш‘ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Суперзірка американського телебачення та власниця бренду спідньої білизни Кім Кардаш‘ян створила їстівний комплект з цукерок. Вона пропонує дівчатам у прямому сенсі "бути з'їденими" на День святого Валентина.

Цікаву модель спіднього зірка показала в instagram.

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Кім Кардаш‘ян показала їстівну модель спідньої білизни

Кім Кардашьян, яка нещодавно презентувала нову колекцію спідньої білизни Skims’s Valentine’s Day Shop, створила незвичайну модель для поціновувачів солодкого.

Вона випустила новинку — білизну, яку потрібно використати до 14 лютого включно. Повністю їстівний комплект з маленьких рожевих сердечок виглядає дуже незвичайно. 

Солодкі бюстгалтер і стрінги коштують 58 доларів — це приблизно така ж ціна, як і стандартна бавовняна нижня білизна від бренду Skims.

Сторіз Кім Кардаш‘ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Сторіз Кім Кардаш‘ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Також цей солодкий набір для смачної валентинової ночі будуть запаковувати у рожеву подарункову коробку.

Кім Кардаш'ян ймовірно розраховує, що її прихильники та покупці полюбляють солоденьке.

Білиза з цукерок. Фото: Skims
Білизна з цукерок. Фото: Skims
Білиза з цукерок. Фото: Skims
Білизна з цукерок. Фото: Skims

Раніше Лана Дель Рей похизувалась формами у шовковій білизні від Кім Кардаш’ян.

Також різдвяне фото Кім Кардаш'ян потролили за невдалий фотошоп.

США
Кім Кардашян
одяг
телебачення
закордонні зірки
День Святого Валентина

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