Кім Кардаш‘ян презентувала їстівну білизну на День святого Валентина

Кім Кардаш‘ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Суперзірка американського телебачення та власниця бренду спідньої білизни Кім Кардаш‘ян створила їстівний комплект з цукерок. Вона пропонує дівчатам у прямому сенсі "бути з'їденими" на День святого Валентина.

Цікаву модель спіднього зірка показала в instagram.

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Кім Кардаш‘ян показала їстівну модель спідньої білизни

Кім Кардашьян, яка нещодавно презентувала нову колекцію спідньої білизни Skims’s Valentine’s Day Shop, створила незвичайну модель для поціновувачів солодкого.

Вона випустила новинку — білизну, яку потрібно використати до 14 лютого включно. Повністю їстівний комплект з маленьких рожевих сердечок виглядає дуже незвичайно.

Солодкі бюстгалтер і стрінги коштують 58 доларів — це приблизно така ж ціна, як і стандартна бавовняна нижня білизна від бренду Skims.

Сторіз Кім Кардаш‘ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Також цей солодкий набір для смачної валентинової ночі будуть запаковувати у рожеву подарункову коробку.

Кім Кардаш'ян ймовірно розраховує, що її прихильники та покупці полюбляють солоденьке.

Білизна з цукерок. Фото: Skims

Білизна з цукерок. Фото: Skims

Раніше Лана Дель Рей похизувалась формами у шовковій білизні від Кім Кардаш’ян.

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