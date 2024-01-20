Кім Кардаш‘ян презентувала їстівну білизну на День святого Валентина
Суперзірка американського телебачення та власниця бренду спідньої білизни Кім Кардаш‘ян створила їстівний комплект з цукерок. Вона пропонує дівчатам у прямому сенсі "бути з'їденими" на День святого Валентина.
Цікаву модель спіднього зірка показала в instagram.
Кім Кардаш‘ян показала їстівну модель спідньої білизни
Кім Кардашьян, яка нещодавно презентувала нову колекцію спідньої білизни Skims’s Valentine’s Day Shop, створила незвичайну модель для поціновувачів солодкого.
Вона випустила новинку — білизну, яку потрібно використати до 14 лютого включно. Повністю їстівний комплект з маленьких рожевих сердечок виглядає дуже незвичайно.
Солодкі бюстгалтер і стрінги коштують 58 доларів — це приблизно така ж ціна, як і стандартна бавовняна нижня білизна від бренду Skims.
Також цей солодкий набір для смачної валентинової ночі будуть запаковувати у рожеву подарункову коробку.
Кім Кардаш'ян ймовірно розраховує, що її прихильники та покупці полюбляють солоденьке.
Раніше Лана Дель Рей похизувалась формами у шовковій білизні від Кім Кардаш’ян.
Також різдвяне фото Кім Кардаш'ян потролили за невдалий фотошоп.
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