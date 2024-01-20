Ким Кардашьян презентовала съедобное белье в День святого Валентина

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Суперзвезда американского телевидения и владелица бренда нижнего белья Ким Кардашьян создала комплект с конфет. Она предлагает девушкам в прямом смысле "быть съеденными" в День святого Валентина.

Интересную модель нижнего белья звезда показала в instagram.

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Ким Кардашьян, недавно представившая новую коллекцию нижнего белья Skims's Valentine's Day Shop, создала необычную модель для ценителей сладкого.

Она выпустила новинку — белье, которое нужно использовать до 14 февраля включительно. Полностью съедобный комплект из маленьких розовых сердечек смотрится очень необычно.

Сладкие бюстгалтер и стринги стоят 58 долларов — это примерно такая же цена, как и стандартное хлопковое нижнее белье от бренда Skims.

Сторез Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Также этот сладкий набор для вкусной валентиновой ночи будут упаковывать в розовую подарочную коробку.

Ким Кардашьян вероятно рассчитывает, что ее поклонники и покупатели любят сладкое.

Белье с конфетами. Фото: Skims

Белье с конфетами. Фото: Skims

Ранее Лана Дель Рэй похвасталась формами в шелковом белье от Ким Кардашьян.

Также рождественское фото Ким Кардашьян потролили за неудачный фотошоп.