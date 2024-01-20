Ким Кардашьян презентовала съедобное белье в День святого Валентина
Суперзвезда американского телевидения и владелица бренда нижнего белья Ким Кардашьян создала комплект с конфет. Она предлагает девушкам в прямом смысле "быть съеденными" в День святого Валентина.
Интересную модель нижнего белья звезда показала в instagram.
Ким Кардашьян показала съедобную модель нижнего белья
Ким Кардашьян, недавно представившая новую коллекцию нижнего белья Skims's Valentine's Day Shop, создала необычную модель для ценителей сладкого.
Она выпустила новинку — белье, которое нужно использовать до 14 февраля включительно. Полностью съедобный комплект из маленьких розовых сердечек смотрится очень необычно.
Сладкие бюстгалтер и стринги стоят 58 долларов — это примерно такая же цена, как и стандартное хлопковое нижнее белье от бренда Skims.
Также этот сладкий набор для вкусной валентиновой ночи будут упаковывать в розовую подарочную коробку.
Ким Кардашьян вероятно рассчитывает, что ее поклонники и покупатели любят сладкое.
Ранее Лана Дель Рэй похвасталась формами в шелковом белье от Ким Кардашьян.
Также рождественское фото Ким Кардашьян потролили за неудачный фотошоп.
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