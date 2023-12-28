Різдвяне фото Кім Кардаш'ян потролили за невдалий фотошоп

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім Кардашьян звинувачують у провальному фотошопі. Цього разу зірку розкритикували через одну з її сімейних фотографій.

Про це пише Daily Mail.

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На знімку Кім та її старша донька Норт позують перед ялинкою на щорічній сімейній різдвяній вечірці. Шанувальники в соціальні мережі відзначили, що на зображенні Кім виглядає так, ніби у неї на правій руці два великі пальця.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян з дочкою. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Коментатори однієї публікації на Reddit розділилися у своїй оцінці знімка, дехто стверджував, що фотографія була погано змінена. Інші, однак, зробили висновок, що Кім склала обидві руки разом.

У Кім Кардаш'ян помітили "шостий палець" на руці. Фото: соціальні мережі

У Кім Кардаш'ян помітили "шостий палець" на руці. Фото: соціальні мережі

"Чому у тебе два великі пальці на одній руці".

"Це поганий фотошоп?" — здивувався один, а інший звинуватив команду Кім у тому, що вона влаштувала провокацію "навмисно, щоб отримати хайп".

Інші коментатори стали на захист Кім, наприклад, "Це її ліва рука поряд з правою. Нігті інші".

Один із користувачів Reddit пожартував: "Я знаю, що це оптична ілюзія, але мені подобається, коли її тролять за все, бо вона цього заслуговує".

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

На різдвяну вечірку в сім’ї Кардашьян Кім була одягнена у відповідну сезону сукню блакитного кольору, яка підкреслювала її струнку фігуру.

Тим часом її дочка Норт була одягнена в розкішну куртку Balmain, яку її батько Каньє Вест одягнув на Met Gala в 2016 році.

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