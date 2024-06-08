Кім Кардаш'ян розчарована в Каньє Весті через звинувачення у домаганнях — подробиці

Американська телезірка Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Друзі Кім Кардаш'ян стверджують, що вона втомилася від скандалів навколо її колишнього чоловіка. Вона переймається, що це негативно вплине на їхніх дітей.

Про це пише Daily Mail.

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Кім Кардаш'ян розчарована у своєму колишньому Каньє Весте

Світська левиця Кім Кардаш'ян "деморалізована" і "розчарована" після новин про звинувачення Каньє Веста у сексуальних домаганнях. Зірка хоче вірити, що слова Лорен Пішотти, яка подала позов проти репера, помилкові.

Колишня помічниця музиканта заявила, що репер надсилав їй порнографічні відео та повідомлення. Також розпитував її про розмір геніталій її колишніх хлопців і одного разу мастурбував на її очах. Втім, сам Каньє Вест заперечує звинувачення.

"Як жінку і матір двох маленьких дівчаток, чути про ці звинувачення в сексуальних домаганнях Кім деморалізує. Їй доводилося мати справу з його расистськими висловлюваннями, його проблемами психічного здоров'я, його порнопроєктом і всім іншим. Вона засмучена", — говорить джерело.

Модель Лорен Пішотта. Фото: instagram.com/laurenpisciotta/

Кім має з Каньє спільних доньок та синів — 10-річна Норт, 6-річний Чикаго, 8-річний Сейнт і 5-річний Псалм.

"Вона сподівається, що це неправда, але якщо це виявиться правдою, вона матиме з цим справу, наскільки це можливо, за зачиненими дверима. Вона розчарована людиною, в яку колись була закохана. Він — батько її дітей, і це ніколи не зміниться і має велике значення, але впоратися з усім цим так складно, як і слід було очікувати. Вона незадоволена тим, що їй доводиться мати справу з чимось, що Каньє робить день у день", — додав інформатор.

Окрім сексуальних домагань, Пішотта звинуватила репера у незаконному звільненні, не виплаті заробітної платні та інших робочих деталей.

Натомість Каньє Вест звинуватив колишню підлеглу в "шантажі та вимаганні". Пояснив, що її звільнили через "хтиву і розпусну" поведінку, і зажадав компенсацію в 4 мільйони доларів.

Б'янка Ченсорі з чоловіком, репером Каньє Вестом. Фото: instagram.com/shotbyjuliann/

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян розкритикували у соцмережах через жовте хутро та спробу бути кращою за доньку. Також Каньє Вест жорстко відреагував на звинувачення у насильстві щодо асистентки.