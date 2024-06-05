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Шантаж та вимагання — Каньє Вест прокоментував звинувачення ексасистентки у домаганнях

5 червня 2024 08:26
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Шантаж та вимагання — Каньє Вест прокоментував звинувачення ексасистентки у домаганнях
Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Репер Каньє Вест відповів експомічниці Лорен Пішотті, яка подала позов про домагання проти нього. В офіційній заяві колишня модель OnlyFans також звинуватила 46-річну зірку у порушенні контракту.

Про це пише Daily Mail.

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Каньє Вест заявив, що колишню співробітницю звільнили через "розпусну та необґрунтовану" поведінку, а також вимагання величезної зарплатні в 4 мільйони доларів. Представник музиканта заявив, що звинувачення Пішотти є "безпідставними", а також звинуватив її у "шантажі та вимаганні".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"У відповідь на ці безпідставні звинувачення репер подасть позов проти Пішотти, яка активно переслідувала його, щоб отримати матеріальні вигоди, а потім займалася шантажем і вимаганням", — йдеться у заяві.

Представник Каньє також стверджував, що Лорен вкрала телефон зірки, щоб спробувати видалити докази, які б суперечили заявам у її власному позові.

Вест стверджував, що його колишня співробітниця була звільнена через різні причини, включно з тим, що Пішотта не була кваліфікована для цієї посади, а також звинуватив її у "хтивій поведінці".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Його команда також стверджувала, що разом з вимогами високої зарплатні вона просила дорогі та екстравагантні речі, такі як сумка Birkin і Lamborghini. Його представник також заявив, що Лорен надіслала реперу оголені фото і "схиляла" зірку для інтиму.

Представник Веста повідомив виданню, що Лорен нібито намагалася вимагати та шантажувати його, наприклад, вимагаючи великі суми грошей, перш ніж подати позов.

Раніше Лорен офіційно подала на репера позов про домагання. У позові Пішотта сказала, що Вест надіслав їй кілька графічних відео та текстових повідомлень; сказав їй, що грав із собою під звуки її голосу; і питав її про розмір геніталій її колишніх хлопців.

Пішотта сказала, що працювала на Веста з липня 2021 року до жовтня 2022 року. Після того, як вони домовилися про вихідну компенсацію в розмірі 3 мільйонів доларів, Вест так і не виплатив цю суму. У своєму позові вона звинувачує зірку в домаганнях, незаконному звільненні, порушенні контракту.

 

 

Пішотта розповіла суду, що співпрацювала з Вестом над трьома піснями з його студійного альбому Donda, який вийшов у серпні 2021 року. Вона сказала, що мала свій прибутковий обліковий запис на OnlyFans до літа 2022 року, коли Вест попросив її позбутися його, оскільки він хотів, щоб у неї був образ "богині". Пішотта розповіла суду, що Вест запропонував їй щорічну виплату у розмірі 1 мільйона доларів, у випадку її відомови від акаунту, на що вона погодилась.

Нагадаємо, Каньє вивів оголену дружину на вулиці Італії. А раніше ми писали, що Каньє Вест назвав ім'я першої леді, з якою мріє опинитися у ліжку.

секс-скандал
Каньє Вест
закордонні зірки
скандал

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