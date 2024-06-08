Ким Кардашьян разочарована в Канье Вести из-за обвинений в притязаниях — подробности

Американская телезвезда Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Друзья Ким Кардашьян утверждают, что она устала от скандалов вокруг ее бывшего мужа. Она беспокоится, что это негативно повлияет на их детей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ким Кардашьян разочарована в своем бывшем Канье Весте

Светская львица Ким Кардашьян "деморализована" и "разочарована" после новостей об обвинениях Канье Веста в сексуальных домогательствах. Звезда хочет верить, что слова Лорен Пишотты, подавшей иск против рэпера, ошибочны.

Бывшая помощница музыканта заявила, что рэпер посылал ей порнографические видео и сообщения. Также расспрашивал ее о размере гениталий ее бывших парней и однажды мастурбировал на ее глазах. Впрочем, сам Канье Вест отрицает обвинения.

"Как женщину и мать двух маленьких девочек, слышно об этих обвинениях в сексуальных притязаниях Ким деморализует. Ей приходилось иметь дело с его расистскими высказываниями, его проблемами психического здоровья, его порно проектом и всем прочим. Она расстроена", — говорит источник.

Модель Лорен Пишотта. Фото: instagram.com/laurenpisciotta/

У Кима есть с Канье четверо детей — 10-летняя Норт, 6-летний Чикаго, 8-летний Сейнт и 5-летний Псалм.

"Она надеется, что это неправда. Но, если это окажется правдой, она будет иметь с этим дело, насколько это возможно, за закрытой дверью. Она разочарована человеком, в которого когда-то была влюблена. Он — отец ее детей, и это никогда не изменится и имеет большое значение, но справиться со всем этим так сложно, как и следовало ожидать", — добавил информатор.

Помимо сексуальных притязаний, Пишотта обвинила рэпера в незаконном увольнении, не выплате заработной платы и других рабочих деталей.

Канье Вест обвинил бывшего подчиненного в "шантаже и вымогательстве". Объяснил, что ее уволили из-за "похотливого и развратного" поведения, и потребовал компенсацию в 4 миллиона долларов.

Бьянка Ченсори с мужем, рэпером Канье Вестом. Фото: instagram.com/shotbyjuliann/

Напомним, Ким Кардашьян раскритиковали в соцсетях из-за желтого меха и попытки быть лучше дочери. Также Канье Вест жестко отреагировал на обвинения в насилии в отношении ассистентки.