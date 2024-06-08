Ким Кардашьян разочарована в Канье Вести из-за обвинений в притязаниях — подробности

Ким Кардашьян прокомментировала возмутительные обвинения в сторону ее бывшего Канье Веста
Друзья Ким Кардашьян утверждают, что она устала от скандалов вокруг ее бывшего мужа. Она беспокоится, что это негативно повлияет на их детей.
Об этом пишет Daily Mail.
Ким Кардашьян разочарована в своем бывшем Канье Весте
Светская львица Ким Кардашьян "деморализована" и "разочарована" после новостей об обвинениях Канье Веста в сексуальных домогательствах. Звезда хочет верить, что слова Лорен Пишотты, подавшей иск против рэпера, ошибочны.
Бывшая помощница музыканта заявила, что рэпер посылал ей порнографические видео и сообщения. Также расспрашивал ее о размере гениталий ее бывших парней и однажды мастурбировал на ее глазах. Впрочем, сам Канье Вест отрицает обвинения.
"Как женщину и мать двух маленьких девочек, слышно об этих обвинениях в сексуальных притязаниях Ким деморализует. Ей приходилось иметь дело с его расистскими высказываниями, его проблемами психического здоровья, его порно проектом и всем прочим. Она расстроена", — говорит источник.
У Кима есть с Канье четверо детей — 10-летняя Норт, 6-летний Чикаго, 8-летний Сейнт и 5-летний Псалм.
"Она надеется, что это неправда. Но, если это окажется правдой, она будет иметь с этим дело, насколько это возможно, за закрытой дверью. Она разочарована человеком, в которого когда-то была влюблена. Он — отец ее детей, и это никогда не изменится и имеет большое значение, но справиться со всем этим так сложно, как и следовало ожидать", — добавил информатор.
Помимо сексуальных притязаний, Пишотта обвинила рэпера в незаконном увольнении, не выплате заработной платы и других рабочих деталей.
Канье Вест обвинил бывшего подчиненного в "шантаже и вымогательстве". Объяснил, что ее уволили из-за "похотливого и развратного" поведения, и потребовал компенсацию в 4 миллиона долларов.
Напомним, Ким Кардашьян раскритиковали в соцсетях из-за желтого меха и попытки быть лучше дочери. Также Канье Вест жестко отреагировал на обвинения в насилии в отношении ассистентки.
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