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Ким Кардашьян стала лицом новой коллекции откровенного белья

16 декабря 2023 10:33
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ким Кардашьян стала лицом новой коллекции откровенного белья
Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась для новой рекламной кампании Skims. Звезда стала лицом линейки черных комплектов откровенного нижнего белья.

Соответсвующие фото появились в социальных сетях бренда.

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На фотографиях Ким позирует в черном атласном боди, а также укороченном корсете и нижнем белье. В новой коллекции, созданной совместно с ювелирным дизайнером Венедой Картер, представлены и украшения: Ким позирует в чокере с кулоном в виде сердца.

 

Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Звезда реалити-шоу и бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/SKIMS/

Для рекламных кампаний бренда Ким Кардашьян позировали известные актрисы и певицы, в том числе звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл, Нелли Фуртадо и многие другие. Ранее Ким запустила мужскую коллекцию Skims, лицом которой стала сама. Лицами коллекции стали американский футболист Ник Босс, бразильский футболист Неймар и канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер.

Ранее дочь Ким и рэпера Канье Уэста Норт Вест рассказала, что в будущем хочет заниматься искусством и управлять кампаниями своих родителей, специализирующихся на выпуске одежды. Среди них и марка нижнего белья.

Напомним, 10-летняя дочь Канье Уэста зажгла с ним на одной сцене.

Ранее эпатажная жена Канье Уэста ошеломила очередным откровенным выходом.

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