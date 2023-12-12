Вся в батька — 10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені
Дочка Кім Кардаш'ян та Каньє Веста Норт заспівала разом із батьком під час його спільного виступу з Ty Dolla $ign. Вони представили свій проект Vultures на рейві просто неба в Майамі.
Фанати репера виклали відео в мережу.
Норт Вест показала музичний талант
На сцені Норт почувається вільно і впевнено підспівує батьку. Прихильники Каньє зазначають, що дівчинка вся в батька, і майже не схожа на свою гламурну маму Кім.
"Каньє так пишається нею, це при тому, що я не його фанат".
"Вона неймовірна".
"Вона увібрала все краще від нього", — пишуть фоловери.
Кім Кардаш'ян в одному з недавніх епізодів реаліті-шоу The Kardashians розповіла, що її дочка Норт характером набагато більше схожа на батька, ніж на неї. Дівчинка, наприклад, висунула матері претензії, що вони живуть в особняку з охороною, хоча їй більше подобається у батька в квартирі, де немає навіть кухаря, і критикувала її вбрання.
У недавньому інтерв'ю Норт зізналася, що їй дуже подобається співати та виступати на сцені, а в майбутньому вона хотіла б бути реп-виконавицею, створювати витвори мистецтва та керувати компаніями Yeezy і Skims.
Нагадаємо, Каньє Веста підловили на вечірці з епатажною дружиною.
Раніше екснаречена Каньє Веста шокувала подробицями їхнього роману.
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