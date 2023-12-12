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Вся в батька — 10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені

12 грудня 2023 18:06
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10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені
Норт Вест з батьком Каньє Вестом. Фото: instagram.com/kanyeunlimited/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочка Кім Кардаш'ян та Каньє Веста Норт заспівала разом із батьком під час його спільного виступу з Ty Dolla $ign. Вони представили свій проект Vultures на рейві просто неба в Майамі.

Фанати репера виклали відео в мережу.

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На сцені Норт почувається вільно і впевнено підспівує батьку. Прихильники Каньє зазначають, що дівчинка вся в батька, і майже не схожа на свою гламурну маму Кім.

"Каньє так пишається нею, це при тому, що я не його фанат".

"Вона неймовірна".

"Вона увібрала все краще від нього", — пишуть фоловери.

 

 

Кім Кардаш'ян в одному з недавніх епізодів реаліті-шоу The Kardashians розповіла, що її дочка Норт характером набагато більше схожа на батька, ніж на неї. Дівчинка, наприклад, висунула матері претензії, що вони живуть в особняку з охороною, хоча їй більше подобається у батька в квартирі, де немає навіть кухаря, і критикувала її вбрання.

У недавньому інтерв'ю Норт зізналася, що їй дуже подобається співати та виступати на сцені, а в майбутньому вона хотіла б бути реп-виконавицею, створювати витвори мистецтва та керувати компаніями Yeezy і Skims.

Нагадаємо, Каньє Веста підловили на вечірці з епатажною дружиною.

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