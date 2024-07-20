Кім Кардаш'ян в образі Мерилін Монро знялась для скандального бренду

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім Кардаш’ян знялася для рекламної кампанії бренду Balenciaga в образі Мерілін Монро. 43-річна зірка реаліті-шоу постановки у білій перуці, червоній сукні та чорному пальті на плечах.

Фото Кім опублікувала у своїй соціальній мережі.

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Кім раніше вже була обличчям модного дому після того, як її колишній чоловік Каньє Вест познайомив її із дизайнером Демною Гвасалією. Проте вона змінила імідж після скандалу два роки тому, коли бренд звинуватили у пропаганді педофілії. Кім не одразу прокоментувала скандал навколо бренду, амбасадором якого вона була довгий час. Проте шанувальники вимагали від неї відреагувати, і Кім таки опублікувала офіційну заяву в соцмережах.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Пізніше Кім знову почала носити речі бренду, а восени минулого року виступила як модель на показі Balenciaga. Кім також давно співпрацює з Домом моди, часто демонструючи його вбрання. Зірка знову стала обличчям бренду у січні 2024 року. Це сталося після того, як селебрітіз були обурені минулого літа, коли Balenciaga розкритикували за неоднозначну рекламну кампанію за участю дітей. До речі, під фото фоловери пригадали Кім скандальну репутацію бренду, і звинуватили у підтримці неприпустимих дій з боку марки.

Після скандалу бренд Balenciaga та його креативний директор Демна Гвасалія принесли публічні вибачення.

Нагадаємо, штучний інтелект створив чат-бот легендарної Мерилін Монро. А раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян влаштувала зйомку у яскравому бікіні.