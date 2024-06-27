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Розкішна Кім Кардаш'ян в образі Мерилін Монро приміряла леопардове бікіні

27 червня 2024 11:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Розкішна Кім Кардаш'ян в образі Мерилін Монро приміряла леопардове бікіні
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян опублікувала кадри з нової фотосесії. Зірка реаліті-шоу позує в білій перуці, через що в мережі її порівняли з Мерилін Монро.

Фото Кім похизувалась у своїй соціальній мережі.

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На знімках Кім зображена в кількох образах: у леопардовому купальнику та масці, "голій" сукні-сітці, міні-сукні, хутрі та іншомву вбранні. Кім Кардаш'ян приміряє образи Мерилін Монро, великою шанувальницею якої є, вже не вперше. Найвідоміший її вихід на Met Gala два роки тому, коли вона орендувала архівну сукню Мерилін Монро, в якій співала пісню Happy Birthday, Mr President Джону Кеннеді.

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Ця історія викликала значний резонанс. Багатьом не сподобалося, що Кім заради цієї сукні екстрено схудла за допомогою "Оземпіка", який тоді ще не був такий популярний і подала поганий приклад своїм шанувальницям. Хтось вирішив, що дозволяти Кім одягати архівну сукню Монро взагалі не слід. Згодом у мережі з'явилися повідомлення, що на сукні з'явилися пошкодження. Сама Кім заперечувала, що причетна до цього.

Нагадаємо, Кейт Мосс приміряла образ Мерилін Монро. А раніше Майлі Сайрус знялась у чуттєвій фотосесії.

Кім Кардашян
закордонні зірки
зірки
фотосесія

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