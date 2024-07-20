Ким Кардашьян в образе Мэрилин Монро снялась для скандального бренда

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян снялась для рекламной кампании бренда Balenciaga в образе Мэрилин Монро. 43-летняя звезда реалити-шоу позирует в белом парике, красном платье и черном пальто на плечах.

Фото Ким опубликовала в своей социальной сети.

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Ким раньше уже была лицом модного дома после того, как ее бывший супруг Канье Уэст познакомил ее с дизайнером Демной Гвасалией. Однако она сменила имидж после скандала два года назад, когда бренд обвинили в пропаганде педофилии. Ким не сразу прокомментировала скандал вокруг бренда, послом которого она была долгое время. Однако поклонники требовали от нее отреагировать, и Ким опубликовала официальное заявление в соцсетях.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Позже Ким снова начала носить вещи бренда, а осенью прошлого года выступила как модель на показе Balenciaga. Ким также давно сотрудничает с Домом моды, часто демонстрируя его наряды. Звезда снова стала лицом бренда в январе 2024 года. Это произошло после того, как селебритиз были возмущены прошлым летом, когда Balenciaga подвергли критике за неоднозначную рекламную кампанию с участием детей. Кстати, под фото фолловеры вспомнили Ким скандальную репутацию бренда и обвинили в поддержке недопустимых действий со стороны марки.

После скандала бренд Balenciaga и его креативный директор Демна Гвасалия принесли публичные извинения.

Напомним, искусственный интеллект создал чат-бот легендарной Мэрилин Монро. А раньше мы писали, что Ким Кардашьян устроила съемку в ярком бикини.