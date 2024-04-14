Кім Кардаш'ян показала пишний бюст у обтислій сукні — фото

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Власниця бренду SKIMS Кім Кардаш'ян приголомшила своїм стильним та звабливим образом. Зірка продемонструвала свою фігуру в білій шкіряній сукні з глибоким декольте.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Кардаш’ян показала свої форми у обтислій сукні

У суботу, 13 квітня, знаменитість відвідала десяту церемонію вручення премії "Breakthrough Prize" у Лос-Анджелесі. Кардаш’ян підкреслила свої спокусливі форми білою шкіряною сукнею з глибоким декольте. Вишуканий обтислий наряд мав бокові вирізи, які продемонстрували її струнку талію.

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Зірка доповнила образ взуттям на високій платформі, стильною укладкою і яскравим макіяжем із накладними віями та коричневою помадою на губах.

На премії "Breakthrough Prize" нагороджують тих, хто досяг певних здобутків у математиці та науці. Лауреати отримують солідну нагороду у 3 мільйони доларів. Хоча захід не стосується шоу-бізнесу, він привертає увагу знаменитостей, які дефілюють червоною доріжкою і вручають призи науковцям.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян приголомшила розкішною фігурою у крихітному бікіні. А також дружина Каньє Веста копіює образи Кім Кардаш’ян.