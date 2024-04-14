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Кім Кардаш'ян зачарувала спокусливими формами у шкіряній сукні

14 квітня 2024 10:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кім Кардаш'ян показала пишний бюст у обтислій сукні — фото
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Власниця бренду SKIMS Кім Кардаш'ян приголомшила своїм стильним та звабливим образом. Зірка продемонструвала свою фігуру в білій шкіряній сукні з глибоким декольте.

Про це пише Daily Mail.

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Кардаш’ян показала свої форми у обтислій сукні

У суботу, 13 квітня, знаменитість відвідала десяту церемонію вручення премії "Breakthrough Prize" у Лос-Анджелесі. Кардаш’ян підкреслила свої спокусливі форми білою шкіряною сукнею з глибоким декольте. Вишуканий обтислий наряд мав бокові вирізи, які продемонстрували її струнку талію.

Кім Кардаш'ян у спокусливому образі
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Кім Кардаш'ян показала пишний бюст
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Кім Кардаш'ян у спокусливій сукні
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Кім Кардаш'ян у білій шкіряній сукні
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Зірка доповнила образ взуттям на високій платформі, стильною укладкою і яскравим макіяжем із накладними віями та коричневою помадою на губах.

На премії "Breakthrough Prize" нагороджують тих, хто досяг певних здобутків у математиці та науці. Лауреати отримують солідну нагороду у 3 мільйони доларів. Хоча захід не стосується шоу-бізнесу, він привертає увагу знаменитостей, які дефілюють червоною доріжкою і вручають призи науковцям.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян приголомшила розкішною фігурою у крихітному бікіні. А також дружина Каньє Веста копіює образи Кім Кардаш’ян.

Кім Кардашян
премія
мода
закордонні зірки
фігура
сукня
стиль

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