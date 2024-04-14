Ким Кардашьян показала пышный бюст в обжатом платье.

Ким Кардашьян очаровала соблазнительными формами в кожаном платье
Владелица бренда SKIMS Ким Кардашьян ошеломила своим стильным и обольстительным образом. Звезда продемонстрировала свою фигуру в белом кожаном платье с глубоким декольте.
Об этом пишет Daily Mail.
Кардашьян показала свои формы в облегающем платье
В субботу, 13 апреля, знаменитость посетила десятую церемонию вручения премии "Breakthrough Prize" в Лос-Анджелесе. Кардашьян подчеркнула свои соблазнительные формы белым кожаным платьем с глубоким декольте. В изысканном облегающем наряде были боковые вырезы, которые демонстрировали ее стройную талию.
Звезда дополнила образ обувью на высокой платформе, стильной укладкой и ярким макияжем с накладными ресницами и коричневой помадой на губах.
На премии "Breakthrough Prize" награждают тех, кто достиг определенных достижений в математике и науке. Лауреаты получают солидную награду в 3 миллиона долларов. Хотя мероприятие не касается шоу-бизнеса, оно привлекает внимание знаменитостей, которые дефилируют красной дорожкой и вручают призы ученым.
Напомним, Ким Кардашьян ошеломила роскошной фигурой в крошечном бикини. А также жена Канье Уэста копирует образы Ким Кардашьян.
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