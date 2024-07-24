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Кім Кетролл зізналась, чи готова повернутись в продовження "Секс у великому місті"

24 липня 2024 11:12
Антоніна Завадська - Редактор
Кім Кетролл прокоментувала чутки про повернення в "І просто так..." — деталі
Англо-канадська акторка Кім Кетролл. Фото: серіал "І просто так..."
Антоніна Завадська - Редактор

Легендарна Саманта, яку протягом 6 сезонів грала акторка Кім Кетролл, могла повернутись в новий сезон "І просто так..." Про це пліткували й нарешті стало відомо, чи надії стануть реальністю. 

Акторка висловилась в соцмережах.

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Кім Кетролл спростувала своє повернення в серіал "І просто так..."

Ефектну Саманту навряд чи побачать в продовженні серіалу "Секс і місто". Попри чутки, акторка запевнила, що не збирається знову грати спокусливу бізнесвумен в новому сезоні "І просто так..." 

У соцмережах глянець Elle опублікував інформацію про повернення актори в серіал, однак вона спростувала все в коментарях.

"Ой, це так люб'язно, але я — ні", — коротко написала зірка.

Кім Кетролл не хоче повертатись в "І просто так...". Фото:
Кім Кетролл не хоче повертатись в "І просто так...". Фото: скриншот

Однак, акторка також спростовувала чутки щодо знімань у серіалі й роками раніше. Однак, ефектно з'явилась в мікроепізоді в кінці другого сезону "І просто так..."

"Це все, що я збиралась зробити. Я не думаю, що коли-небудь попрощаюся із Самантою. Вона схожа на багатьох інших персонажів, яких я грала протягом багатьох років. Я дуже емоційно прив'язуюся до своїх персонажів і захищаю їх. Я так вдячна їй", — зірка прокоментувала свою появу виданню Today у 2023 році.

Серіал "Секс і місто". Фото: скриншот
Серіал "Секс і місто". Фото: скриншот

Третій сезон серіалу "І просто так…" нині знімають у Нью-Йорку, а його прем'єра очікується вже у 2025 році.

Нагадаємо, нові образи Керрі Бредшоу на фільмуванні "І просто так..." Також стало відомо, про кого зніматимуть новий сезон "Бріджертонів".

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