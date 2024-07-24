Ким Кетролл прокомментировала слухи о возвращении в "И просто так..."

Англо-канадская актриса Ким Кетролл. Фото: сериал "И просто так..."

Легендарная Саманта, которую в течение 6 сезонов играла актриса Ким Кетролл, могла вернуться в новый сезон "И просто так..." Об этом сплетничали и наконец стало известно, правдивы ли надежды.

Актриса высказалась в соцсетях.

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Эффектную Саманту вряд ли увидят в продолжении сериала "Секс и город". Несмотря на слухи, актриса заверила, что не собирается снова играть соблазнительную бизнес-вумен в новом сезоне "И просто так..."

В соцсетях глянец Elle опубликовал информацию о возвращении актера в сериал, однако она опровергла все в комментариях.

"Ой, это так любезно, но я — нет", — коротко написала звезда.

Ким Кетролл не хочет возвращаться в "И просто так...". Фото: скриншот

Однако актриса также опровергала слухи о съемках в сериале и годами ранее. Однако эффектно появилась в микроэпизоде в конце второго сезона "И просто так..."

"Это все, что я собиралась сделать. Я не думаю, что когда-нибудь попрощаюсь с Самантой. Она похожа на многих других персонажей, которых я играла на протяжении многих лет. Я очень эмоционально привязываюсь к своим персонажам и защищаю их. Я так благодарна ей", — звезда прокомментировала свое появление изданию Today в 2023 году.

Сериал "Секс и город". Фото: скриншот

Третий сезон сериала "И просто так…" снимают в Нью-Йорке, а его премьера ожидается уже в 2025 году.

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