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Ким служить Вакарчук в ЗСУ — менеджерка гурту Океан Ельзи розставила крапки над "і"

9 липня 2024 23:35
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Стас Кожушко
Редактор
Менеджер гурту Океан Ельзи повідомила, ким служить Святослав Вакарчук в ЗСУ
Фронтмен гурту "Океан Ельзи", військовослужбовець Святослав Вакарчук. Фото: Instagram/sviatoslav.vakarchuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні деякі ЗМІ написали, що фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який служить в ЗСУ, демобілізувався. Це спростувала прессекретарка музичного колективу Вікторія Хоменка. 

Про це пише видання OBOZ.UA.

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За словами Вікторії Хоменко, музикант не залишив службу в армії. Вакарчука мобілізували в березні 2022 року. До військкомату у Львові Святослав прийшов з братом у перші дні повномасштабної війни. 

"Служить офіцером із морально-психологічної підготовки, бо свого часу закінчив військову кафедру при університеті за спеціальністю "військова психологія і соціологія". Інформація про те, що він полишив службу, — неправда", — заявила Хоменко.

Прессекретарка гурту "Океан Ельзи" зазначила, що з часом  військових переводять з однієї посади на іншу. Це називається звільненням, а згодом — прийняттям на іншу посаду. 

"Але це в жодному разі не означає демобілізацію з армії. А журналісти, прочитавши про звільнення з посади, зробили от такий висновок", — розповіла Хоменко.

Нагадаємо, раніше ми писали про втрату близького друга Святослава Вакарчука. Також ми розповідали, що на 40-й день від дня загибелі госпітальєрки Ірини Цибух "Чеки" її друзі та рідні організували у Львові захід пам'яті захисниці України.

ЗСУ Святослав Вакарчук військові українські зірки

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