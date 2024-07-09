Менеджер гурту Океан Ельзи повідомила, ким служить Святослав Вакарчук в ЗСУ

Ким служить Вакарчук в ЗСУ — менеджерка гурту Океан Ельзи розставила крапки над "і"
Напередодні деякі ЗМІ написали, що фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який служить в ЗСУ, демобілізувався. Це спростувала прессекретарка музичного колективу Вікторія Хоменка.
Про це пише видання OBOZ.UA.
Ким служить в ЗСУ Святослав Вакарчук
За словами Вікторії Хоменко, музикант не залишив службу в армії. Вакарчука мобілізували в березні 2022 року. До військкомату у Львові Святослав прийшов з братом у перші дні повномасштабної війни.
"Служить офіцером із морально-психологічної підготовки, бо свого часу закінчив військову кафедру при університеті за спеціальністю "військова психологія і соціологія". Інформація про те, що він полишив службу, — неправда", — заявила Хоменко.
Прессекретарка гурту "Океан Ельзи" зазначила, що з часом військових переводять з однієї посади на іншу. Це називається звільненням, а згодом — прийняттям на іншу посаду.
"Але це в жодному разі не означає демобілізацію з армії. А журналісти, прочитавши про звільнення з посади, зробили от такий висновок", — розповіла Хоменко.
Нагадаємо, раніше ми писали про втрату близького друга Святослава Вакарчука. Також ми розповідали, що на 40-й день від дня загибелі госпітальєрки Ірини Цибух "Чеки" її друзі та рідні організували у Львові захід пам'яті захисниці України.
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