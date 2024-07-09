Менеджер гурту Океан Ельзи повідомила, ким служить Святослав Вакарчук в ЗСУ

Фронтмен гурту "Океан Ельзи", військовослужбовець Святослав Вакарчук. Фото: Instagram/sviatoslav.vakarchuk

Напередодні деякі ЗМІ написали, що фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який служить в ЗСУ, демобілізувався. Це спростувала прессекретарка музичного колективу Вікторія Хоменка.

Про це пише видання OBOZ.UA.

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За словами Вікторії Хоменко, музикант не залишив службу в армії. Вакарчука мобілізували в березні 2022 року. До військкомату у Львові Святослав прийшов з братом у перші дні повномасштабної війни.

"Служить офіцером із морально-психологічної підготовки, бо свого часу закінчив військову кафедру при університеті за спеціальністю "військова психологія і соціологія". Інформація про те, що він полишив службу, — неправда", — заявила Хоменко.

Прессекретарка гурту "Океан Ельзи" зазначила, що з часом військових переводять з однієї посади на іншу. Це називається звільненням, а згодом — прийняттям на іншу посаду.

"Але це в жодному разі не означає демобілізацію з армії. А журналісти, прочитавши про звільнення з посади, зробили от такий висновок", — розповіла Хоменко.

Нагадаємо, раніше ми писали про втрату близького друга Святослава Вакарчука. Також ми розповідали, що на 40-й день від дня загибелі госпітальєрки Ірини Цибух "Чеки" її друзі та рідні організували у Львові захід пам'яті захисниці України.