Менеджер группы Океан Эльзы сообщила, кем служит Святослав Вакарчук в ВСУ

Фронтмен группы "Океан Ельзи", военнослужащий Святослав Вакарчук. Фото: Instagram/sviatoslav.vakarchuk

Накануне некоторые СМИ написали, что служащий в ВСУ фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук демобилизовался. Это опровергла пресс-секретарь музыкального коллектива Виктория Хоменко.

Об этом пишет издание OBOZ.UA.

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По словам Виктории Хоменко, музыкант не оставил службу в армии. Вакарчук был мобилизован в марте 2022 года. В военкомат во Львове Святослав пришел с братом в первые дни полномасштабной войны.

"Служит офицером по морально-психологической подготовке, потому что в свое время окончил военную кафедру при университете по специальности "военная психология и социология". Информация о том, что он оставил службу, — неправда", — заявила Хоменко.

Пресс-секретарь группы "Океан Ельзи" отметила, что со временем военных переводят с одной должности на другую. Это называется увольнением, а впоследствии принятием на другую должность.

"Но это ни в коем случае не означает демобилизацию из армии. А журналисты, прочитав об уходе с должности, сделали вот такой вывод", — рассказала Хоменко.

Напомним, ранее мы писали о потере близкого друга Святослава Вакарчука. Также мы рассказывали, что на 40-й день со дня гибели госпитальера Ирины Цыбух "Чеки" ее друзья и родные организовали во Львове мероприятие памяти защитницы Украины.