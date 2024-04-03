Святослав Вакарчук шкодує, що пішов у політику — причини

Український співак Святослав Вакарчук. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зізнався, що шкодує про своє рішення піти в політику. Він вважає, що це був занадто відповідальний крок.

Про це він розповів в інтервʼю для письменника Андрія Любки.

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Український співак Святослав Вакарчук поділився думками щодо свого обрання народним депутатом України у Верховну Раду. Він на той момент не розумів, наскільки це серйозний крок.

Український співак Святослав Вакарчук. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Артист зізнався, що недооцінив надії людей, які вони покладали на нього. Для нього це стало помилкою.

"Думаю, що свого часу зробив велику помилку, коли недооцінив рівень надії людей на конкретну особистість у політиці", — сказав Вакарчук.

Музикант по-іншому ставився до політики. Він не прагнув самостійно досягти успіху і вирішити проблеми, а хотів створити нове середовище та допомогти громадянам проявити себе.

"Я цього недооцінив і хочу попросити вибачення перед усіма цими людьми. Тому що я певним чином їхні очікування, які вони на мене покладали, не виправдав. ... Та хочу сказати чесно, що я все життя робив, роблю і буду робити на своєму місці все, що можу, щоб моя країна була сильною, чесною, справедливою", — пояснив Вакарчук.

Український співак Святослав Вакарчук. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Нагадаємо, співак Святослав Вакарчук поділився особливою світлиною з близькою людиною. Також він зі своїм гуртом зібрав 3,5 мільйони гривень на допомогу ЗСУ.