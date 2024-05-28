Святослав Вакарчук повідомив про втрату близького друга
Сьогодні стало відомо, що на 84-му році життя помер народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Богдан Козак. Свої співчуття висловив музикант Святослав Вакарчук.
Відповідний допис з'явився у соціальні мережі артиста.
Відомий актор зіграв більше сотні ролей у театрі
За словами Вакарчука, відомий актор театру імені Заньковецької був його другом. Козак зіграв певну роль у творчості лідера гурту "Океан Ельзи".
"Відійшов у вічність прекрасний актор, педагог, чудова людина Богдан Козак. Він був близьким другом нашої родини. Ми щиро співчуваємо його близьким. Я особисто пам'ятаю його ще з львівської юності. Саме він в ті часи дозволив своїй студентці Поліні Войневич виконати в театрі романс, який потім вже всі ви взнали, як нашу пісню "Відпусти". То було її перше виконання, ще до запису в студії. Тому саме з цією піснею асоціювався у мене пан Богдан і з тим першим акторським курсом, який він виховав. Вічна пам'ять!", — написав Вакарчук.
Богдан Козак перший декан факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. У репертуарі актора понад 145 зіграних ролей у виставах театру Заньковецької.
Нагадаємо, гурт "Океан Ельзи" заспіває англійською. А раніше Святослав Вакарчук вибачився, за те що пішов у політику.
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