Сериал Очень странные дела — какими стали любимые герои сегодня, что о них известно

Кем сегодня стали звезды легендарного сериала "Очень странные дела"
Известный всем сериал "Очень странные дела" — это научно-фантастический сериал ужасов о компании подростков, которые ищут пропавшего мальчика в условиях ужасных событий. Этот сериал сделал актеров настолько популярными, что их даже начали печатать на разных вещах.
Новини.LIVE показывает, как изменились главные герои сериала "Очень странные дела" за семь лет.
Милли Бобби Браун
Од из сериала "Очень странные дела" пришла на кастинг, когда ей было 11 лет, но с детства она мечтала стать не актрисой, а певицей. Впрочем, с ролью странной девочки со сверхспособностями звезда справилась на все 100%. Сейчас Милли Бобби Браун встречается с Джейком Бонджови, с которым вскоре сыграет свадьбу.
Финн Вулфорд
В отличие от Милли Бобби Браун, не имеющей больших ролей после сериала, Финн Вулхард снимается в полнометражных фильмах, например "Оно" и "Охотники за привидениями". Сейчас он увлекается музыкой, в частности, профессионально играет на гитаре, а вот касательно личной жизни, Финн не очень спешит об этом рассказывать.
Гейтен Матараццо
Смешный и добрый мальчик по имени Дасти сразу же впал в душу зрителям сериала. Свою актерскую карьеру Гейтен начал еще в девять лет, играя в бродвейских мюзиклах. Сейчас ему уже 20, он играет в кино, занимается музыкой и благотворительностью.
Колеб Маклафлин
Свою актерскую карьеру Калеб начал со сцены театра, где сыграл в мюзикле "Король Лев". Парень получил большую популярность после сериала "Очень странные дела", но, в то же время, сталкивался с травлей из-за цвета кожи. Сейчас ему уже 21 год, он много снимается, озвучивает мультики, но за пределами роли Лукаса в сериале он не сильно себя нашел.
Ноа Шнапп
Именно на исчезновении этого мальчика по имени Уилл и построен сюжет сериала "Очень странные дела". В детстве он увлекался кино, а сейчас почти не дает никаких интервью. Впрочем, известно, что кроме актерства, Ноа является предпринимателем и выпускает десерты для веганов.
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