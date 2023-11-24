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Кем сегодня стали звезды легендарного сериала "Очень странные дела"

24 ноября 2023 21:40
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Сериал Очень странные дела — какими стали любимые герои сегодня, что о них известно
Главные герои известного сериала "Очень странные дела". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный всем сериал "Очень странные дела" — это научно-фантастический сериал ужасов о компании подростков, которые ищут пропавшего мальчика в условиях ужасных событий. Этот сериал сделал актеров настолько популярными, что их даже начали печатать на разных вещах.

Новини.LIVE показывает, как изменились главные герои сериала "Очень странные дела" за семь лет.

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Милли Бобби Браун

Од из сериала "Очень странные дела" пришла на кастинг, когда ей было 11 лет, но с детства она мечтала стать не актрисой, а певицей. Впрочем, с ролью странной девочки со сверхспособностями звезда справилась на все 100%. Сейчас Милли Бобби Браун встречается с Джейком Бонджови, с которым вскоре сыграет свадьбу.

Милли Бобби Браун
Актриса Милли Бобби Браун сегодня. Фото: CNN

Финн Вулфорд

В отличие от Милли Бобби Браун, не имеющей больших ролей после сериала, Финн Вулхард снимается в полнометражных фильмах, например "Оно" и "Охотники за привидениями". Сейчас он увлекается музыкой, в частности, профессионально играет на гитаре, а вот касательно личной жизни, Финн не очень спешит об этом рассказывать.

Финн Вулфард
Звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфард в 2023 году. Фото: Pinterest

Гейтен Матараццо

Смешный и добрый мальчик по имени Дасти сразу же впал в душу зрителям сериала. Свою актерскую карьеру Гейтен начал еще в девять лет, играя в бродвейских мюзиклах. Сейчас ему уже 20, он играет в кино, занимается музыкой и благотворительностью.

Гейтен Матараццо
Актер Гейтен Матараццо сегодня. Фото: Pinterest

Колеб Маклафлин

Свою актерскую карьеру Калеб начал со сцены театра, где сыграл в мюзикле "Король Лев". Парень получил большую популярность после сериала "Очень странные дела", но, в то же время, сталкивался с травлей из-за цвета кожи. Сейчас ему уже 21 год, он много снимается, озвучивает мультики, но за пределами роли Лукаса в сериале он не сильно себя нашел.

Калеб Маклафлин
Лукас из сериала "Очень странные дела" Калеб Маклафлин сегодня. Фото: India Times

Ноа Шнапп

Именно на исчезновении этого мальчика по имени Уилл и построен сюжет сериала "Очень странные дела". В детстве он увлекался кино, а сейчас почти не дает никаких интервью. Впрочем, известно, что кроме актерства, Ноа является предпринимателем и выпускает десерты для веганов.

Ноа Шнапп
Актер сериала "Очень странные дела" Ноа Шнапп в 2023 году. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как изменились звезды известного украинского телесериала "Леся+Рома" за 15 лет.

Ранее мы рассказывали о том, какими стали актеры сериала "Беверли-Хиллс, 90210" за 33 года.

Также мы сообщали, кто из актеров украинского сериала "Школа" остался в Украине.

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