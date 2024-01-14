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Кошка Тейлор Свифт зарабатывает больше чем бойфренд певицы

14 января 2024 20:29
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Кошка Тейлор Свифт зарабатывает больше чем бойфренд певицы
Тейлор Свифт с кошкой Оливией Бенсон. Фото: instagram.com/usweekly
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Кошка певицы Тейлор Свифт , у которой необычное имя Оливия Бенсон, одна из самых известных домашних животных в мире благодаря своей хозяйке. Она даже зарабатывает деньги и, как оказалось, даже больше, чем нынешний парень Тейлор — футболист Тревис Келси.

Это стало известно после того, как ресурс AllAboutCats.com опубликовал рейтинг самых богатых животных.

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Кошка 34-летней американской певицы Тейлор Свифт по прозвищу Оливия Бенсон заработала 97 миллионов долларов, став одним из самых богатых животных в мире.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Taylor Swift (@taylorswift)

Домашняя любимица певицы снималась с Тейлор Свифт в ее клипах, а также стала героиней нескольких высокобюджетных рекламных роликов. Кроме того, она имеет собственную линию товаров.

Таким образом, ее состояние более чем вдвое выше, чем у нового бойфренда ее хозяйки, звезды НФЛ Тревиса Келси, которое составляют 40 миллионов.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У спортсмена четырехлетний контракт на более чем 57 миллионов долларов, который он подписал с "Канзас-Сити Чифс". Однако Келси заявлял, что ему недоплачивают. Тем ни менее его спасают рекламные контракты с такими компаниями, как McDonald's, Nike и другими.

Оливия Бенсон – кошка породы скоттиш-фолд. Она появилась у певицы 2014 года и была названа в честь персонажа Маришки Харгитей из сериала "Закон и порядок: Специальный корпус".

 

Кошка Тейлор Свифт снялась вместе с ней в клипе, который просмотрели более трех миллиардов раз.

 

У Тейлор, кстати, есть еще два домашних любимца. Второй кот, Бенджамин Баттон, названный в честь персонажа Брэда Питта в фильме 2008 года "Загадочная история Бенджамина Баттона", но он не вошел в список богатых домашних животных.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А третья любимица – кошка Мередит Грей, которая, по словам Свифт, не любит фотографироваться, поэтому редко появляется в ее социальных сетях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Состояние Тейлор Свифт оценивается в 740 миллионов долларов и продолжает расти. Выходит, что она более чем в 24 раза богаче своего любимого.

Напомним, стало известно, когда Тейлор Свифт планирует обручиться со своим бойфрендом.

Также мы писали, что Тейлор Свифт не понравилась шутка ведущего на премии "Золотой глобус".

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