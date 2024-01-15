Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кіт Герінгтон став алкозалежним під час зйомок "Гри престолів" arrow

Кіт Герінгтон став алкозалежним під час зйомок "Гри престолів"

15 січня 2024 17:28
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Кіт Герінгтон став алкозалежним під час зйомок "Гри престолів"
Кіт Герінгтон в "Грі престолів". Фото: стоп-кадр відео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Британський актор Кіт Герінгтон зізнався, що мав психічні проблеми та алкогольну залежність під час зйомок "Гри престолів". Він відчував себе надзвичайно погано.

Про це пише The Times.

Читайте також:

Кіт Герінґтон багато випивав під час зйомок у "Грі престолів"

Кіт Керінгтон, який зіграв Джона Сноу, зізнався, що намагався справлятися зі своїм СДУГ (синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю) за допомогу алкоголю. Це призвело до алкоголізму.

Актор заявив, що цей серіал погіршив його стан і призвів до алкоголізму. Йому доведолось грати надзвичайну чесну і добру людину у той момент, коли він був абсолютно іншим.

"Люди ставилися до мене як до персонажа, який був героєм і добряком. Але в житті особисто я такого не відчував.Я думаю, що це призвело до певного роду психологічного шраму. Я багато пив. Я проходив через залежність і все, що вона тягне за собою, і приховування, і всяке. Це була абсолютна протилежність персонажу, якого я грав, який не міг говорити неправду", — поділився сумним епізодом життя актор.

Люди очікували від Герінгтона, що він схожий на його персонажа, але вони розчаровувались, коли виявлялось, що це не так.

"Розчарування видно на їхніх обличчях, щойно ти починаєш говорити", — сказав артист.

У Герінгтона стався емоційний зрив після завершення зйомок "Гри престолів". Тоді він почав працювати на п'єсою "Справжній Захід у Вест-Енді", у якій він мав зіграти Сема Шепарда.

"Цей персонаж і я дуже переплелися в той момент. Я насправді не знав, хто я. Постійно пити, граючи алкоголіка. Це було найгірше. Саме під час цієї п’єси я ніби зневірився, розповів людям навколо, що відбувається, і нарешті взявся до дій", — зізнався артист.

Керінгтон хворів на алкоголізм, потрапляв  п'яним у реабілітаційну клініку, але відмовився від лікування. Коли йому поставили діагноз СДУГ, він нарешті зміг взятися за своє життя і побороти пристрасть до алкоголю.

Раніше Кіт Герінгтон та інші зірки завітали на показ Fendi.

Нагадаємо, що інша зірка "Гри престолів" поділився подробицями життя після розлучення.

алкоголь
здоров'я
актори
Гра престолів
Кіт Герінґтон
закордонні зірки
залежність

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі