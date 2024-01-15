Кіт Герінгтон став алкозалежним під час зйомок "Гри престолів"

Кіт Герінгтон в "Грі престолів". Фото: стоп-кадр відео

Британський актор Кіт Герінгтон зізнався, що мав психічні проблеми та алкогольну залежність під час зйомок "Гри престолів". Він відчував себе надзвичайно погано.

Про це пише The Times.

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Кіт Керінгтон, який зіграв Джона Сноу, зізнався, що намагався справлятися зі своїм СДУГ (синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю) за допомогу алкоголю. Це призвело до алкоголізму.

Актор заявив, що цей серіал погіршив його стан і призвів до алкоголізму. Йому доведолось грати надзвичайну чесну і добру людину у той момент, коли він був абсолютно іншим.

"Люди ставилися до мене як до персонажа, який був героєм і добряком. Але в житті особисто я такого не відчував.Я думаю, що це призвело до певного роду психологічного шраму. Я багато пив. Я проходив через залежність і все, що вона тягне за собою, і приховування, і всяке. Це була абсолютна протилежність персонажу, якого я грав, який не міг говорити неправду", — поділився сумним епізодом життя актор.

Люди очікували від Герінгтона, що він схожий на його персонажа, але вони розчаровувались, коли виявлялось, що це не так.

"Розчарування видно на їхніх обличчях, щойно ти починаєш говорити", — сказав артист.

У Герінгтона стався емоційний зрив після завершення зйомок "Гри престолів". Тоді він почав працювати на п'єсою "Справжній Захід у Вест-Енді", у якій він мав зіграти Сема Шепарда.

"Цей персонаж і я дуже переплелися в той момент. Я насправді не знав, хто я. Постійно пити, граючи алкоголіка. Це було найгірше. Саме під час цієї п’єси я ніби зневірився, розповів людям навколо, що відбувається, і нарешті взявся до дій", — зізнався артист.

6:30 into reunion show.....Kit Harington loudly pops the cork of his champagne bottle during the middle of Conan O'Brien's opening monologue, startling the entire room. Kit's hands are shaking like he's had a few already. pic.twitter.com/mYfCCUERJQ — The Dragon Demands (@ADragonDemands) February 6, 2020

Керінгтон хворів на алкоголізм, потрапляв п'яним у реабілітаційну клініку, але відмовився від лікування. Коли йому поставили діагноз СДУГ, він нарешті зміг взятися за своє життя і побороти пристрасть до алкоголю.

Раніше Кіт Герінгтон та інші зірки завітали на показ Fendi.

Нагадаємо, що інша зірка "Гри престолів" поділився подробицями життя після розлучення.