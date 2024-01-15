Кит Герингтон стал алкозависимым во время съемок "Игры престолов"

Кит Герингтон в "Игре престолов". Фото: стоп-кадр видео

Британский актер Кит Герингтон признался, что имел психические проблемы и алкогольную зависимость во время съемок "Игры престолов". Он чувствовал себя очень плохо.

Об этом пишет The Times.

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Кит Керингтон, сыгравший Джона Сноу, признался, что пытался справляться со своим СДВГ (синдромом дефицита внимания с гиперактивностью) с помощью алкоголя. Это привело к алкоголизму.

Актер заявил, что этот сериал усугубил его состояние и привел к алкоголизму. Ему пришлось играть необычайно честного и доброго человека в тот момент, когда он был совершенно другим.

"Люди относились ко мне как к персонажу, который был героем и добряком. Но в жизни лично я такого не чувствовал. Я думаю, что это привело к определенному роду психологического шрама. Я много пил. Я проходил через зависимость и все, что она тянет за собой, и укрывательство, и всякое. Это была абсолютная противоположность персонажу, которого я играл, который не мог говорить неправду", — поделился печальным эпизодом жизни актер.

Люди ожидали от Герингтона, что он похож на его персонажа, но они разочаровались, когда оказывалось, что это не так.

"Разочарование видно на их лицах, как только ты начинаешь говорить", — сказал артист.

У Герингтона произошел эмоциональный срыв после завершения съемок "Игры престолов". Тогда он начал работать над пьесой "Настоящий Запад в Вест-Энди", в которой ему предстояло сыграть Сэма Шепарда.

"Этот персонаж и я очень переплелись в тот момент. Я на самом деле не знал, кто я. Постоянно пить, играя алкоголика. Это было хуже всего. Именно во время этой пьесы я будто отчаялся, рассказал людям вокруг происходящее и наконец взялся к действиям", — признался артист.

6:30 into reunion show.....Kit Harington ловко pops пробка его шампанского лавки в среднем Conan O'Brien's бронирования монолога, startling the entire room. Kit's hands are shaking like he's had a few already. pic.twitter.com/mYfCCUERJQ — The Dragon Demands (@ADragonDemands) February 6, 2020

Керингтон болел алкоголизмом, попадал пьяным в реабилитационную клинику, но отказывался от лечения. Когда ему поставили диагноз СДВГ, он наконец-то смог взяться за свою жизнь и побороть пристрастие к алкоголю.

Ранее Кот Герингтон и другие звезды посетили показ Fendi.

Напомним, что другая звезда "Игры престолов" поделился подробностями жизни после развода.