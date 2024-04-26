Китайська співачка померла під час концерту в будинку для літніх людей — деталі

Китайська співачка померла під час концерту
Співачка виступала у будинку для літніх людей. Як раптом вона спіткнулась, впала і вдарилась головою об сцену.
Про це повідомляє NTK.
Співачка загинула на сцені в будинку для літніх людей
31-річна вокалістка виступала у Чунціні. Концерт був приурочений до 90-річчя мешканця будинку для літніх людей.
Вона заспівала дві пісні, спіткнулась об своє вбрання та впала. Дівчина вдарилась головою і втратила свідомість. Співробітники намагались реанімувати їх просто на сцені.
Співачку відправили до лікарні, але медикам не вдалось її врятувати. Відомо, що перед виступом вокалістка пожалілась на своє самопочуття. Точна причина смерті поки що невідома.
Нагадаємо, брат померлого письменника Дмитра Капранова Віталій розповів про його останні хвилини життя. Також співачка-путіністка Ані Лорак втратила батька.
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