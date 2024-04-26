Китайская певица скончалась во время концерта в доме престарелых — детали

Иллюстративная фотография. Фото: CGTN

Певица выступала в доме престарелых. Как вдруг она споткнулась, упала и ударилась головой о сцену.

Об этом сообщает NTK.

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Певица погибла на сцене в доме престарелых

31-летняя вокалистка выступала в Чунцине. Концерт был приурочен к 90-летию жителя дома престарелых.

Певица скончалась на сцене. Фото: скриншот с видео NTK.

Она спела две песни, споткнулась об свой наряд и упала. Девушка ударилась головой и потеряла сознание. Сотрудники пытались реанимировать ее прямо на сцене.

Певицу доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти. Известно, что перед выступлением вокалистка пожаловалась на свое самочувствие. Точная причина смерти пока неизвестна.

Певица скончалась на сцене. Фото: скриншот с видео NTK.

Напомним, брат умершего писателя Дмитрия Капранова Виталий рассказал о его последних минутах жизни. Также певица-путинистка Ани Лорак потеряла отца.