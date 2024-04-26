Китайская певица скончалась во время концерта в доме престарелых — детали

Китайская певица скончалась во время концерта
Певица выступала в доме престарелых. Как вдруг она споткнулась, упала и ударилась головой о сцену.
Об этом сообщает NTK.
Певица погибла на сцене в доме престарелых
31-летняя вокалистка выступала в Чунцине. Концерт был приурочен к 90-летию жителя дома престарелых.
Она спела две песни, споткнулась об свой наряд и упала. Девушка ударилась головой и потеряла сознание. Сотрудники пытались реанимировать ее прямо на сцене.
Певицу доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти. Известно, что перед выступлением вокалистка пожаловалась на свое самочувствие. Точная причина смерти пока неизвестна.
Напомним, брат умершего писателя Дмитрия Капранова Виталий рассказал о его последних минутах жизни. Также певица-путинистка Ани Лорак потеряла отца.
Читайте Новини.LIVE!