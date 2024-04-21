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Пішов з життя у мене на руках —Віталій Капранов розповів про смерть брата-близнюка

21 квітня 2024 14:03
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Віталій Капранов розповів про смерть свого брата-близнюка — подробиці
Українські письменники та громадські активісти Дмитро та Віталій Капранови. Фото: facebook.com/KapranovyBraty
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Трохи отямившись від горя, український письменник та громадський активіст Віталій Капранов повідомив подробиці смерті брата-близнюка Дмитра. Рідна людина померла на його руках.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

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Відомий письменник Дмитро Капранов раптово помер 16 квітня. Його брат Віталій Капранов поділився подробицями смерті близької людини. Він розповів про те, що брат помирав у нього на руках і він намагався йому надати допомогу. 

Брати Капранови
Українські письменники та громадські активісти Дмитро та Віталій Капранови. Фото: facebook.com/KapranovyBraty

Однак, у Дмитра Капранова порвалася аорта і будь-які реанімаційні заходи у такій ситуації були безсилі.

"Дмитро помер у мене на руках. Я робив йому штучне дихання і масаж серця, але, на жаль, це було безсенсовно, бо порвалася аорта", — поділився Віталій Капранов.

Брати Капранови
Українські письменники та громадські активісти Дмитро та Віталій Капранови. Фото: facebook.com/KapranovyBraty

Письменник також розповів, що завдяки вмінню робити штучне дихання, Дмитру Капранову вдалося повернути до життя двох українців. Він закликав свою аудиторію бути свідомими, та опанувати базові навички реанімаційних заходів.

"Я не впорався, а от він у своєму житті двічі реанімував людей і двічі успішно. На вулиці, випадково. Так що вчіться робити штучне дихання. Якщо немає таких важких випадків, як розрив аорти, це може врятувати", — додав Віталій Капранов.

Смерть Дмитра Капранова
Публікація Віталія Капронова. Фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, помер італійський дизайнер Роберто Каваллі — що сталося. Також ми розповідали про смерть голлівудського актора, якого звинуватили у вбивстві дружини.

смерть
здоров'я
письменники
родина
активісти
українські зірки
біда

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