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Клаудія Шиффер прийшла на захід з котом у сумці

26 січня 2024 07:41
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Клаудія Шиффер прийшла на захід з котом у сумці
Клаудія Шиффер зі своїм котом. Фото: instagram.com/claudiaschiffer
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Супермодель Клаудія Шиффер відвідала кінопрем'єру фільму "Арґайл" у Лондоні. На ній вона з'явилася у сукні від Versace та з сумкою зі своїм котом. 

Про це пише Daily Mail

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Кіт Шиффер — зірка кіно

У Лондоні відбулася прем'єра фільму "Арґайл", детективного екшна про шпигунів, у якому зіграли Генрі Кавілл, Дуа Ліпа, а ще — кіт Клаудії Шиффер —Чіп. 

 

Справа у тому, що режисер картини — чоловік 53-річної моделі —Метью Вон. 

 

І хоча спочатку для ролі кота головної героїні, яку зіграла Дуа Ліпа, Алфі обрали іншого актора, той не впорався зі своєю роллю. 

"У фільмі був інший кіт, не дуже добрий актор. Він був жахливий. А ще дуже дорогий", — розповіла Клаудія Шиффер. 

Тоді Метью і замислився над тим, щоб зробити зіркою кота Клаудії. 

 

Клаудія Шиффер
Клаудія Шиффер зі своїм котом на прем'єрі. Фото: instagram.com/claudiaschiffer

"Тож мій чоловік спитав, чи може він узяти мого кота. Я сказала: "Чом би й ні, він може бути непо-котом", — згадала модель. 

На прем'єру Шиффер прийшла у сукні від Versace, у якій з'являлася на подіумі бренду. Вона пасувала до наплічнику, у якому був кіт Чіп. 

 

Клаудія Шиффер
Клаудія Шиффер зі своїм котом на прем'єрі. Фото: instagram.com/claudiaschiffer

Нагадаємо, Клаудія Шиффер зраділа, що Марго Роббі повторила її культовий образ. 

Також ми писали, що Клаудія Шиффер продемонструвала власну ляльку у легендарній сукні. 

кіно
Клаудія Шиффер
закордонні зірки
домашні тварини
кіт

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