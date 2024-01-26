Клаудия Шиффер пришла на мероприятие с котом в сумке

Клаудия Шиффер со своим котом. Фото: instagram.com/claudiaschiffer

Супер-модель Клаудия Шиффер посетила кинопремьеру фильма "Аргайл" в Лондоне. На ней она появилась в платье от Versace и с сумкой со своим котом.

Об этом пишет Daily Mail.

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В Лондоне состоялась премьера фильма "Аргайл", детективного экшна о шпионах, в котором сыграли Генри Кавилл, Дуа Липа, а еще кот Клаудии Шиффер Чип.

Дело в том, что режиссер картины — муж 53-летней модели Мэтью Вон.

И хотя сначала для роли кота Алфи главной героини, которую сыграла Дуа Липа, выбрали другого актера, тот не справился со своей ролью.

"В фильме был другой кот, не очень хороший актер. Он был ужасен. А еще очень дорогой", — рассказала Клаудия Шиффер.

Тогда Мэтью и задумался над тем, чтобы сделать звездой кота Клаудии.

Клаудия Шиффер со своим котом на премьере фильма. Фото: instagram.com/claudiaschiffer

"Поэтому мой муж спросил, может ли он взять моего кота. Я сказала: "Почему бы и нет, он может быть непо-котом", — вспомнила модель.

На премьеру Шиффер пришла в платье от Versace, в котором появлялась на подиуме бренда. Оно подходило к рюкзаку, в котором был кот Чип.

Клаудия Шиффер со своим котом на премьере фильма. Фото: instagram.com/claudiaschiffer

Напомним, Клаудия Шиффер обрадовалась, что Марго Робби повторила ее культовый образ.

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