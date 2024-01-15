Клаудія Шиффер зраділа, що Марго Роббі повторила її культовий образ
Акторка Марго Роббі вдягла на червону доріжку костюм міні від Chanel 1995 року. Вперше в ньому дефілювала Клаудія Шиффер, і вона прокоментувала вибір зірки.
Зірка виклала допис в instagram.
Марго Роббі забула про рожевий і обрала Chanel
Акторка Марго Роббі відвідала премію AFI Awards і для цього обрала червоно-чорний костюмчик з колекції Chanel 1995 року. Саме в цій моделі дефілювала зірка подіумів Клаудія Шиффер 29 років тому.
Червона вкорочена блуза з підплічниками та масивною брошкою з мініспідницею, прикрашеною ланцюжком Chanel із блискучих кристаликів, ідеально підкреслили підтягнуте тіло Марго Роббі. Вона не зрадила Chanel навіть у виборі сумочки.
Клаудія Шиффер публічно прокоментувала вибір зірки фільму "Барбі".
"Привіт, Барбі. Так весело бачити, як @chanelofficial S/S 1995 року повертається", — написала вона під постом.
Раніше голлівудська зірка повторила образ культової акторки на премії Золотий Глобус.
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