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Клаудія Шиффер зраділа, що Марго Роббі повторила її культовий образ

15 січня 2024 14:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Клаудія Шиффер зраділа, що Марго Роббі повторила її культовий образ
Марго Роббі. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Акторка Марго Роббі вдягла на червону доріжку костюм міні від  Chanel 1995 року. Вперше в ньому дефілювала Клаудія Шиффер, і вона прокоментувала вибір зірки.

Зірка виклала допис в instagram.

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Акторка Марго Роббі відвідала премію AFI Awards і для цього обрала червоно-чорний костюмчик з колекції Chanel 1995 року. Саме в цій моделі дефілювала зірка подіумів Клаудія Шиффер 29 років тому.

Червона вкорочена блуза з підплічниками та масивною брошкою з мініспідницею, прикрашеною ланцюжком Chanel із блискучих кристаликів, ідеально підкреслили підтягнуте тіло Марго Роббі. Вона не зрадила Chanel навіть у виборі сумочки.

Клаудія Шиффер публічно прокоментувала вибір зірки фільму "Барбі". 

"Привіт, Барбі. Так весело бачити, як @chanelofficial S/S 1995 року повертається", — написала вона під постом.

Клаудіа Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Клаудія Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Марго Роббі. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Марго Роббі. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Раніше голлівудська зірка повторила образ культової акторки на премії Золотий Глобус.

Також ми розповідали про образи знаменитостей на відкритті кінофестивалю в Палм-Спрінгз.

премія
мода
одяг
Клаудія Шиффер
Марго Роббі
Chanel

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