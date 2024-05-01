Klavdia Petrivna дала перше інтерв'ю — відео

Анонімна співачка Klavdia Petrivna і співак Артем Пивоваров. Фото: Хіт FM

Українська співачка Klavdia Petrivna, яка приховує своє обличчя та справжнє ім'я дала перше інтерв'ю за свою кар'єру. Вона презентувала спільний трек "Барабан" разом із співаком Артемом Пивоваровим.

Зірки завітали на радіо Хіт FM.

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Klavdia Petrivna — це не Маша Кондратенко

Довгий час підозрювали, що під капелюхом Klavdia Petrivna ховається вже відома співачка Маша Кондратенко. Однак, ця версія точно вже не актуальна. Адже, по тебральності голосу чутно, що це дві абсолютно різні дівчини.

Нині залишається можливою версією, що це молода виконавиця Соломія Опришко. Втім, таємниця досі не розкрита.

Анонімна артистка відповіла на кілька запитань ведучих, але здебільшого загадками. Хто був ініціатором спільного треку "Барабан" зірка розповідати не схотіла.

"Як казав один великий мудрець, якого я дуже поважаю: "Не заздріть, колеги. Розвивайтесь. Шукайте один одного і знайдете", — відповіла дівчина з відсилкою на нещодавню заяву Пивоварова про його три зібрані сольні концерти в Палаці Спорту.

Анонімна співачка Klavdia Petrivna. Фото: Хіт FM

Klavdia Petrivna нещодавно анонсувала 30 серпня концерт в Палаці Спорту. Квитки дуже швидко розкуповуються і ведучі радіо поцікавились, чи не збирається вона організувати ще один захід. Однак, дівчина поки що не спішить про це думати.

"Поки що я сфокусована на одному концерті. А що буде далі — покаже час", — відповіла співачка.

На презентацію пісні Klavdia Petrivna прийшла в чорному образі. На голову вона вдягнула великий капелюх з бахрамою, яка прикривала її обличчя. Однак, на ньому також була захисна маска. Виднілись лише червоні пухкі губи.

Анонімна співачка Klavdia Petrivna і співак Артем Пивоваров. Фото: Хіт FM

Співак Артем Пивоваров не зізнався, якого кольору очі в співачки. Однак, зазначив, що вони змінюють колір. Ймовірно він один з тих щасливчиків шоу-бізнесу, які бачили артистку без костюму.

Не зважаючи на те, що співачка знову не показала своє обличчя, вона все ж таки відкрилася публіці. У неї гарне почуття гумору, адже їй вдалося розмішити ведучих та Пивоварова.

Нагадаємо, українська співачка Аліна Гросу розповіла, хто насправді така Klavdia Petrivna. Також донька гумориста Юрія Ткача зняла смішну пародію на артистку.