Klavdia Petrivna дала первое интервью

Анонимная певица Klavdia Petrivna и певец Артём Пивоваров. Фото: Хит FM

Украинская певица Klavdia Petrivna, скрывающая свое лицо и настоящее имя, дала первое интервью за свою карьеру. Она представила совместный трек "Барабан" вместе с певцом Артемом Пивоваровым.

Звезды посетили радио Хит FM.

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Klavdia Petrivna — это не Маша Кондратенко

Долгое время подозревали, что под шляпой Klavdia Petrivna скрывается уже известная певица Маша Кондратенко. Однако эта версия точно уже не актуальна. Ведь, по тебральности голоса слышно, что это две совершенно разные девушки.

Сейчас остается возможной версией, что это молодая исполнительница Соломия Опришко. Впрочем, тайна до сих пор не раскрыта.

Анонимная артистка ответила на несколько вопросов ведущих, но в большинстве своем загадками. Кто был инициатором совместного трека "Барабан", звезда рассказывать не захотела.

"Как говорил один великий мудрец, которого я очень уважаю: "Не завидуйте, коллеги. Развивайтесь. Ищите друг друга и найдете", — ответила девушка с отсылкой на недавнее заявление Пивоварова о его трех собранных сольных концертах во Дворце Спорта.

Анонимная певица Klavdia Petrivna. Фото: Хит FM

Klavdia Petrivna недавно анонсировала 30 августа концерт во Дворце спорта. Билеты очень быстро раскупаются и ведущие радио поинтересовались, не собирается ли она организовать еще одно мероприятие. Однако девушка пока не спешит об этом думать.

"Пока я сфокусирована на одном концерте. А что будет дальше — покажет время", — ответила певица.

На презентацию песни Klavdia Petrivna пришла в черном образе. На голову она надела большую шляпу с бахрамой, которая прикрывала ее лицо. Однако на нем также была защитная маска. Открылись только красные пухлые губы.

Анонимная певица Klavdia Petrivna и певец Артём Пивоваров. Фото: Хит FM

Певец Артем Пивоваров не признался, какого цвета глаза у певицы. Однако отметил, что они меняют цвет. Вероятно, он один из тех счастливчиков шоу-бизнеса, которые видели артистку без костюма.

Несмотря на то, что певица снова не показала своего лица, она все-таки открылась публике. У нее хорошее чувство юмора, ведь ей удалось размешать ведущих и Пивоварова.

Напомним, украинская певица Алина Гросу рассказала, кто на самом деле такая Klavdia Petrivna. Также дочь юмориста Юрия Ткача сняла смешную пародию на артистку.