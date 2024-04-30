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Славу забирає інша — Гросу розкрила ім'я справжньої Klavdia Petrivna

30 квітня 2024 15:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Аліна Гросу розповіла про те, хто "ховається" під образом Klavdia Petrivna
Загадкова українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Аліна Гросу припустила, хто насправді "ховається" під таємничим образом співачки Klavdia Petrivna. Зірка впевнена, що це юна Соломія Опришко, яка, за чутками, є молодшою сестрою українського виконавця Osty.

Про це зірка написала у коментарях під своїм відео у TikTok.

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Гросу розкрила ім'я Klavdia Petrivna

Українці у мережі продовжують дискутувати та створювати власні теорії з приводу того, хто ж може ховатися за образом загадкової співачки.

Свої припущення також озвучила відома українська співачка Аліна Гросу. Шанувальники поцікавились у зірки, чи це вона справжня Klavdia Petrivna, на що артистка заявила, що за образом загадкової артистки "ховається" юна Соломія Опришко.

"Соломія. Але я вам нічого не казала. Насправді, вже багато хто знає. Прекрасна дівчинка, але мені шкода, що зараз багато її заслуженої слави забирають інші…" — відповіла Гросу.

Гросу розрила особистість Клавдії Петрівни
Коментар співачки Аліни Гросу. Фото: скриншот TikTok

Це ім'я вже раніше називав український блогер Богдан Беспалов, якому вдалося знайти демо пісні "Я тобі брехала". На відео голос Соломії дуже схожий на Клавдію Петрівну. 

Беспалов навіть знайшов світлини ймовірної Klavdia Petrivna. На них позує молода дівчина зі світлим волоссям та стрункою фігурою.

Беспалов показав, як виглядає Klavdia Petrivna
Соломія Опришко. Фото: bespalovmedia.com.ua
Беспалов показав, як виглядає Klavdia Petrivna
Соломія Опришко. Фото: bespalovmedia.com.ua

Раніше співак Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna презентували спільну відеороботу. А також донька українського гумориста Юрія Ткача здивувала пародією на анонімну співачку Klavdia Petrivna. 

соцмережі
Аліна Гросу
TikTok
шоу-бізнес
українські зірки
Богдан Беспалов
таємниця
Klavdia Petrivna

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