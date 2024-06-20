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Klavdia Petrivna розкрила нові деталі майбутнього великого концерту — відео

20 червня 2024 20:17
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Klavdia Petrivna розсекретила стиль своїх майбутніх концертів у "Палаці Спорту" — відео
Анонімна українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Анонімна українська співачка Klavdia Petrivna презентувала театральне запрошення на свої київські концерти. Танцівник Олексій Базела ймовірно стане одним з запрошених гостей. 

Відео зірка виклала в Instagram.

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Klavdia Petrivna запросила на свої концерти в цікавому форматі. Її команда зняла театральне відео, на якому під  її новий трек станцював Олексій Базела. Він відомий завдяки проєкту "Танці з зірками" та виставі "Кабаре".  

Зрежисував роботу Арсеній Перов, який активно співпрацює з Артемом Пивоваровим. Саме він створював програму його концертів в "Палаці Спорту". Тож, ймовірно він проробить схожу роботу з загадковою співачкою.

Пліткують, мовляв, Пивоваров творчий наставник для Klavdia Petrivna. Тому її перший спільник трек був саме з ним. Втім, зрозуміле одне — зірка готує для своїх фанатів справжнє шоу з елементами театральності.

Нагадаємо, Артем Пивоваров зізнався, коли й за яких обставин познайомився з Klavdia Petrivna. Також анонсували концерти співачки.

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Klavdia Petrivna

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