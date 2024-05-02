Klavdia Petrivna дасть ще один концерт у Києві — коли

Анонімна українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna/

Співачка Klavdia Petrivna анонсувала другий концерт у Палаці спорту. На перший її захід квитки вже розкупили. Це сталося швидко — всього за дев'ять днів.

Новину зірка повідомила в Instagram.

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Анонімна співачка викликала справжній ажіотаж. На її перший концерт, який відбудеться 30 серпня в Києві, квитки розкупили за 9 днів. Тому зірка анонсувала другий — 31 числа.

"Без сумнівів, всі квитки на концерт 31.08 буде продано задовго до закінчення літа", — йдеться в анонсі.

Klavdia Petrivna приховує свою особистість — носить великі капелюхи та одяг, який повністю прикриває її тіло. Всі прихильники прагнуть дізнатися, хто ховається під маскою.

Нагадаємо, артистка Klavdia Petrivna випустила спільний трек з Артемом Пивоваровим "Барабан". Також вона нещодавно дала перше інтерв'ю і трохи засвітила обличчя.