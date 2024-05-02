Klavdia Petrivna дасть ще один концерт у Києві — коли

Квитків уже немає — Klavdia Petrivna анонсувала ще один концерт у Києві
Співачка Klavdia Petrivna анонсувала другий концерт у Палаці спорту. На перший її захід квитки вже розкупили. Це сталося швидко — всього за дев'ять днів.
Новину зірка повідомила в Instagram.
Klavdia Petrivna вирішила двічі зібрати Палац Спорту
Анонімна співачка викликала справжній ажіотаж. На її перший концерт, який відбудеться 30 серпня в Києві, квитки розкупили за 9 днів. Тому зірка анонсувала другий — 31 числа.
"Без сумнівів, всі квитки на концерт 31.08 буде продано задовго до закінчення літа", — йдеться в анонсі.
Klavdia Petrivna приховує свою особистість — носить великі капелюхи та одяг, який повністю прикриває її тіло. Всі прихильники прагнуть дізнатися, хто ховається під маскою.
Нагадаємо, артистка Klavdia Petrivna випустила спільний трек з Артемом Пивоваровим "Барабан". Також вона нещодавно дала перше інтерв'ю і трохи засвітила обличчя.
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