Klavdia Petrivna рассекретила стиль своих будущих концертов во "Дворце Спорта" - видео

Анонимная украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna/

Анонимная украинская певица Klavdia Petrivna представила театральное приглашение на свои киевские концерты. Танцовщик Алексей Базела вероятно станет одним из приглашенных гостей.

Видео звезда выложила в Instagram.

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Klavdia Petrivna пригласила свои концерты в интересном формате. Ее команда сняла театральное видео, на котором под ее новый трек станцовал Алексей Базел. Он известен благодаря проекту "Танцы со звездами" и спектаклю "Кабаре".

Срежиссировал работу Арсений Перов, активно сотрудничающий с Артемом Пивоваровым. Именно он создавал программу его концертов во "Дворце спорта". Поэтому, вероятно, он проделает похожую работу с загадочной певицей.

Сплетничают, мол, Пивоваров творческий наставник для Klavdia Petrivna. Потому ее первый сообщник трек был именно с ним. Впрочем, одно понятно — звезда готовит для своих фанатов настоящее шоу с элементами театральности.

Напомним, Артем Пивоваров признался, когда и при каких обстоятельствах познакомился с Klavdia Petrivna. Также анонсировали концерты певицы.