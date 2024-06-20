Klavdia Petrivna рассекретила стиль своих будущих концертов во "Дворце Спорта" - видео

Klavdia Petrivna раскрыла новые детали предстоящего большого концерта
Анонимная украинская певица Klavdia Petrivna представила театральное приглашение на свои киевские концерты. Танцовщик Алексей Базела вероятно станет одним из приглашенных гостей.
Видео звезда выложила в Instagram.
Klavdia Petrivna приглашает на театральные концерты в Киеве
Klavdia Petrivna пригласила свои концерты в интересном формате. Ее команда сняла театральное видео, на котором под ее новый трек станцовал Алексей Базел. Он известен благодаря проекту "Танцы со звездами" и спектаклю "Кабаре".
Срежиссировал работу Арсений Перов, активно сотрудничающий с Артемом Пивоваровым. Именно он создавал программу его концертов во "Дворце спорта". Поэтому, вероятно, он проделает похожую работу с загадочной певицей.
Сплетничают, мол, Пивоваров творческий наставник для Klavdia Petrivna. Потому ее первый сообщник трек был именно с ним. Впрочем, одно понятно — звезда готовит для своих фанатов настоящее шоу с элементами театральности.
Напомним, Артем Пивоваров признался, когда и при каких обстоятельствах познакомился с Klavdia Petrivna. Также анонсировали концерты певицы.
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