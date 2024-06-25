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Клопотенко прокоментував свої шокуючі фантазії про дівчину у клітці

25 червня 2024 16:07
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Шеф-кухар Євген Клопотенко про шокуючу мрію — ресторатор пояснив свою скандальну заяву
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Нещодавно в одному із інтерв'ю відомий український ресторатор Євген Клопотенко відкрито заявив про те, що мріє вкрасти дівчину, яку зможе тримати у клітці. Така фраза відомого шеф-кухаря здійняла неабиякий галас у соцмережах, і багато українців були шоковані його дивними фантазіями. Нарешті ресторатор прокоментував свої слова.

Він прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Instagram.

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Євген Клопотенко про свої фантазії

Ресторатор втрапив у скандал через свої дивні висловлювання у бік жіночої статі. Він на всю країну зізнався про те, що був би не проти тримати вдома у клітці дівчину, однак його стримують закони та суспільство.

"Я би взяв якусь дівчину, вкрав її та посадив у клітку. Дивився, годував її, дивився — це мрія. Просто це соціально-неприйнятно, я не буду цього робити. Але я щиро цього хочу", — розповів Клопотенко. 

Клопотенко прокоментував свої шокуючі фантазії про дівчину у клітці - фото 1
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Згодом зірковий шеф-кухар спростував свої слова та заявив про те, що українці його неправильно зрозуміли.

"Я фанатик своєї справи і завжди говорю про неї з пристрастю. Часом можу відлітати і не подумати, як мої слова можуть сприйняти інші і як це в принципі може звучати. А може звучати криво. Проте моя усвідомленість залишається на місці", — пояснив він.

Ресторатор привернув увагу українців до шокуючої статистики, яка показує кількість випадків домашнього насилля в Україні. Він закликає усіх, хто страждає від постійного психологічного та фізичного тиску з боку членів родини, звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як співачка Оля Полякова відреагувала на критику Клопотенка. А також шеф-кухар пояснив, чому поки не планує йти на фронт.

скандал
Євген Клопотенко
ресторани
шоу-бізнес
українські зірки
шеф-кухар

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