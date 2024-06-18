Українці шоковані фантазією Євгена Клопотенка — що він хоче

Вкрасти дівчину і посадити у клітку — Клопотенко шокував фантазіями
Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який розробляв шкільне меню в Україні, опинився в епіцентру скандалу. Багатьох користувачів соцмереж обурила заява 37-річного зіркового уродженця Києва.
Відповідне інтерв’ю з’явилось на YouTube-каналі "Факти ICTV".
Незвичне бажання Євгена Клопотенка
В розмові зайшла мова про попередні інтерв’ю, в яких шеф-кухар казав — йому подобаються психопати і маніяки. Клопотенко підтвердив це.
"Це правда, що вони говорять. Я кажу тобі, що я б взяв якусь дівчину, вкрав її та посадив у клітку. Дивився, годував її, дивився — це мрія. Просто це соціально-неприйнятно, я не буду цього робити. Але я щиро цього хочу", — розповів Клопотенко.
Шеф-кухар згадав, як у нього було спілкування в мережі з однією з дівчин. Вона зробила відеонарізку, в якій запевнила — Євген є психопатом.
"Ну я написав: хочу платити гроші, аби хтось сидів у мене в клітці. Дівчина написала: "З чого ти взяв, що хтось не хоче? Давай мені три тисячі доларів, я буду сидіти у клітці", — заявив Клопотенко.
Реакція соцмереж на бажання Клопотенка
В соцмережах активно коментують публікацію письменниці Тамари Дуди. Вона обурена висловлюванням знаменитого шеф-кухаря.
"Мені трошки не по собі від думки, що чоловік, який розробляє шкільне харчування для наших дітей, так сильно поплив мізками", — написала вона у своєму Facebook.
Під дописом письменниці пів тисячі коментарів. Деякі захищають Клопотенка, мовляв таке в нього почуття гумору. Але більшість засудило слова Євгена.
- Ну він може себе посадити. Хочеш щось зробити — почни із себе. Собою і закінчи.
- То він збоченець, і йому тільки його публічність заважає це зробити.
- Якщо він не може навіть втримати це у собі, то я б сказала, що це вже небезпечно. Це вже сильніше його. Тут точно — пора до спеціаліста.
- Колись він розповідав, як приготував дівчині салат з п'явками, а вона чомусь пішла від нього.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як співачка Оля Полякова відреагувала на критику Клопотенка. Також ми писали, що соліст гурту Quest Pistols зізнався у новому коханні.
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