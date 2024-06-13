Клопотенко висловився про мобілізацію — деталі

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко пояснив, чому у перші дні війни не долучився до війська. Шоумен вважає, що у тилу він більш корисний для суспільства.

Про це він розповів в інтерв’ю "ТиКиїв".

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Відомий ресторатор пояснив, що перші дні війни провів у сільській місцевості і не бачив сенсу вступати до тероборони. Клопотенко впевнений, що працюючи у своїй сфері він буде приносити людям набагато більше користі, ніж в окопі.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/

Шоумен активно займався гастродипломатією, відвідував міжнародні заходи та розповідав у інфопросторі про жахливі події в Україні. Згодом Клопотенко вирушив до Львову, де на вокзалі готував їжу для українських біженців. Співпрацюючи з Інною Поперешнюк відомий шеф-кухар заснував кафе, в якому мали можливість харчуватися ті, хто через війну залишився без грошей.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/

"Коли у перші дні вторгнення я приїхав до міста Лева й побачив ту кількість людей, які у відчаї, часто без речей та ресурсів для нормального життя, евакуюються, вирішив, що мушу бодай якось допомогти. Так з'явилося кафе "Інші". Ми з партнеркою Інною Поперешнюк відкрили його за п'ять днів. Такою була наша реакція на запит людей і виклики часу", — розповів ресторатор.

Попри те, що Клопотенко не бачить себе у війську, він все ж оновив свої дані в ТЦК відповідно до вимог закону.

Раніше ми писали, чому японці відмовили відомому шеф-кухарю у відкритті ресторану. Також шоумен присоромив українське медіа через образливе повідомлення у соцмережах.