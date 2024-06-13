Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий ресторатор пояснив, чому йому не місце на фронті arrow

Відомий ресторатор пояснив, чому йому не місце на фронті

13 червня 2024 16:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Клопотенко висловився про мобілізацію — деталі
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко пояснив, чому у перші дні війни не долучився до війська. Шоумен вважає, що у тилу він більш корисний для суспільства.

Про це він розповів в інтерв’ю "ТиКиїв".

Читайте також:

Клопотенко про початок війни

Відомий ресторатор пояснив, що перші дні війни провів у сільській місцевості і не бачив сенсу вступати до тероборони. Клопотенко впевнений, що працюючи у своїй сфері він буде приносити людям набагато більше користі, ніж в окопі.

Клопотенко про мобілізацію
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/

Шоумен активно займався гастродипломатією, відвідував міжнародні заходи та розповідав у інфопросторі про жахливі події в Україні. Згодом Клопотенко вирушив до Львову, де на вокзалі готував їжу для українських біженців. Співпрацюючи з Інною Поперешнюк відомий шеф-кухар заснував кафе, в якому мали можливість харчуватися ті, хто через війну залишився без грошей.

Клопотенко про те, чому не мобілізувався
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/

"Коли у перші дні вторгнення я приїхав до міста Лева й побачив ту кількість людей, які у відчаї, часто без речей та ресурсів для нормального життя, евакуюються, вирішив, що мушу бодай якось допомогти. Так з'явилося кафе "Інші". Ми з партнеркою Інною Поперешнюк відкрили його за п'ять днів. Такою була наша реакція на запит людей і виклики часу", — розповів ресторатор.

Попри те, що Клопотенко не бачить себе у війську, він все ж оновив свої дані в ТЦК відповідно до вимог закону.

Раніше ми писали, чому японці відмовили відомому шеф-кухарю у відкритті ресторану. Також шоумен присоромив українське медіа через образливе повідомлення у соцмережах.

шеф-кухар
мобілізація
біженці
війна в Україні
Євген Клопотенко
військовий облік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування