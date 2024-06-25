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Клопотенко прокомментировал свои шокирующие фантазии о девушке в клетке

25 июня 2024 16:07
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Шеф-повар Евгений Клопотенко о шокирующей мечте – ресторатор объяснил свое скандальное заявление
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Недавно в одном из интервью известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко откровенно заявил о том, что мечтает украсть девушку, которую сможет держать в клетке. Такая фраза известного шеф-повара подняла изрядную шумиху в соцсетях, и многие украинцы были шокированы его странными фантазиями. Наконец-то ресторатор прокомментировал свои слова.

Он прокомментировал ситуацию на своей странице в Instagram.

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Евгений Клопотенко о своих фантазиях

Ресторатор попал в скандал из-за своих странных высказываний в сторону женского пола. Он на всю страну признался, что был бы не прочь держать дома в клетке девушку, однако его сдерживают законы и общество.

"Я бы взял какую-нибудь девушку, украл ее и посадил в клетку. Смотрел, кормил ее, смотрел — это мечта. Просто это социально-неприемлемо, я не буду этого делать. Но я искренне этого хочу", — рассказал Клопотенко.

Клопотенко прокомментировал свои шокирующие фантазии о девушке в клетке - фото 1
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Впоследствии звездный шеф-повар опроверг свои слова и заявил, что украинцы его неправильно поняли.

"Я фанатик своего дела и всегда говорю о нем со страстью. Порой могу улетать и не подумать, как мои слова могут воспринять другие и как это в принципе может звучать. А может звучать криво. Однако моя осознанность остается на месте", — объяснил он.

Ресторатор привлек внимание украинцев к шокирующей статистике, которая показывает количество случаев домашнего насилия в Украине. Он призывает всех, кто страдает от постоянного психологического и физического давления со стороны членов семьи, обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как певица Оля Полякова отреагировала на критику Клопотенко. А также шеф-повар объяснил, почему пока не планирует идти на фронт.

скандал
Евгений Клопотенко
рестораны
шоу-бизнес
украинские звезды
шеф-повар

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