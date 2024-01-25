Княгиня Монако святкує 46-й день народження на тлі скандалу про марнотратство
Княгиня Монако Шарлін сьогодні святкує свій 46-й День народження. Королівський палац досить стримано привітав дружину короля, можливо через нещодавній скандал навколо витрат Шарлін та Альбера.
Привітання опублікували в офіційному Instagram королівської родини Монако.
Коротко привітали
На честь дня народження княгині Монако, який вона святкує сьогодні, 25-го січня, королівський палац опублікував допис у офіційних соціальних мережах.
На честь 46-річчя запостили фото з крупним планом обличчя Шарлін, яка вбрана у чорне і має стриману усмішку.
"Вітаємо принцесу Шарлін з днем народження!", — коротко написали під фото.
Дехто припустив, що так скромно княгиню привітали через скандал, який трапився напередодні.
Спливли факти марнотратства
Бухгалтер Клод Пальмеро, який працював на королівську родину і був звільнений у минулому році, протягом 20 років вів нотатки щодо витрат князя і його близького оточення. Тепер ця інформація потрапила у руки журналістів. Частково записи бухгалтера опублікували у Daily Mail.
Згідно з нотатками Пальмеро, княгиня Шарлін отримувала допомогу в розмірі близько 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на рік. Також вона наймала нелегальних мігрантів, яким платили менше 90 фунтів на день. І бухгалтер постійно писав, що вона перевитрачає бюджет.
"Це безумство! Я не можу контролювати витрати княгині", — писав Пальмеро у своїх нотатках два роки тому.
Попри те, що Шарлін допомагала грошима своєму брату, якому дала близько мільйону фунтів на будівництво будинку, для своїх дітей жінка наймала нянь-нелегалів. Таким чином вона платила по 100 євро на день філіппінкам, які іноді навіть не мали документів і знаходилися у країні нелегально. Одна з нянь поводилися непрофесійно і прив'язувала собаку у душі, пише бухгалтер у нотатках.
Та виявилося, що і Альбер вартий своєї дружини. Він сам щорічно витрачає безліч коштів лише на те, щоб забезпечити своїх позашлюбних дітей та їх родини. Відомо, що у князя їх двоє, проте подейкують, що насправді дітей більше.
Нагадаємо, раніше ми писали, що королівська родина Монако сходила у цирк.
Також ми повідомляли, що князь Монако з родиною представили святкову листівку.
Читайте Новини.LIVE!