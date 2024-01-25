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Княгиня Монако святкує 46-й день народження на тлі скандалу про марнотратство

25 січня 2024 16:35
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Княгиня Монако святкує 46-й день народження на тлі скандалу про марнотратство
Княгиня Монако Шарлін. Фото: instagram.com/charleneofmonaco
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Княгиня Монако Шарлін сьогодні святкує свій 46-й День народження. Королівський палац досить стримано привітав дружину короля, можливо через нещодавній скандал навколо витрат Шарлін та Альбера. 

Привітання опублікували в офіційному Instagram королівської родини Монако. 

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Коротко привітали

На честь дня народження княгині Монако, який вона святкує сьогодні, 25-го січня, королівський палац опублікував допис у офіційних соціальних мережах. 

На честь 46-річчя запостили фото з крупним планом обличчя Шарлін, яка вбрана у чорне і має стриману усмішку. 

 

"Вітаємо принцесу Шарлін з днем народження!", — коротко написали під фото. 

Дехто припустив, що так скромно княгиню привітали через скандал, який трапився напередодні.

Спливли факти марнотратства 

Бухгалтер Клод Пальмеро, який працював на королівську родину і був звільнений у минулому році, протягом 20 років вів нотатки щодо витрат князя і його близького оточення. Тепер ця інформація потрапила у руки журналістів. Частково записи бухгалтера опублікували у Daily Mail

Згідно з нотатками Пальмеро, княгиня Шарлін отримувала допомогу в розмірі близько 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на рік. Також вона наймала нелегальних мігрантів, яким платили менше 90 фунтів на день. І бухгалтер постійно писав, що вона перевитрачає бюджет.

 

"Це безумство! Я не можу контролювати витрати княгині", — писав Пальмеро у своїх нотатках два роки тому. 

Попри те, що Шарлін допомагала грошима своєму брату, якому дала близько мільйону фунтів на будівництво будинку, для своїх дітей жінка наймала нянь-нелегалів. Таким чином вона платила по 100 євро на день філіппінкам, які іноді навіть не мали документів і знаходилися у країні нелегально. Одна з нянь поводилися непрофесійно і прив'язувала собаку у душі, пише бухгалтер у нотатках. 

 

Та виявилося, що і Альбер вартий своєї дружини. Він сам щорічно витрачає безліч коштів лише на те, щоб забезпечити своїх позашлюбних дітей та їх родини. Відомо, що у князя їх двоє, проте подейкують, що насправді дітей більше. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що королівська родина Монако сходила у цирк. 

Також ми повідомляли, що князь Монако з родиною представили святкову листівку.

скандал
День народження
королівська родина

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